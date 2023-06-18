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Обзор изменений графика релизов на неделе 11-17 июня

Автор: БК

18 июня 2023

Гардемарины, фаворитка французского короля,теща и мамонтенок

На минувшей неделе прокатчика сменили два релиза «Централ Партнершип». Картины ВАСЯ НЕ В СЕБЕ и ОНЕГИН выпустит на экраны компания «Атмосфера кино» 5 октября 2023 года и 7 марта 2024 года соответственно. Также АК поместила в календаре фильм НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ на 18 апреля 2024 года, а картина ТЕЩА от CP выйдет на экраны 14 декабря. 

Компания «НМГ Кинопрокат» заявила ряд громких релизов. Среди них две новых ленты Светланы Дружининой: ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР появятся на экранах 5 октября, а ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА — 16 ноября этого года. 

В ближайших планах НМГ также несколько совместных проектов со студией Bazelevs. ЕЛКИ 10 выйдут на экраны в положенный комедиям франшизы срок: 10 декабря. Мультфильм ХОДЖА НАСРЕДДИН встретится с отечественным зрителем 25 апреля 2024 года, а ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА — 20 марта 2025 года. В череде других проектов дистрибьютора картина ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (28 декабря 2023 года) и ТРИ КОТА И ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД (19 декабря 2024 года). 

Russian World Vision выпустит фильм-открытие минувшего Каннского кинофестиваля ЖАННА ДЮБАРРИ 20 июля. Другой французский релиз под оригинальным названием DE GRANDES ESPÉRANCES прокатчик покажет под названием ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ 10 августа (вместо 31 августа). Вероятно, такой нейминг выбран, чтобы не вводить зрителя в смущение схожим названием знаменитого романа Ч. Диккенса и многочисленных экранизаций этой книги.
Выход китайской семейной комедии ПАНДА ИЗ КОСМОСА перенесли с 10 августа на 28 сентября. 

«Экспонента Фильм» перекроила календарь релизов своих хорроров и мистических триллеров. ACCUSED выйдет 7 сентября вместо 14-го. На неделю сдвинулось начало проката THE BRIDGE CURSE. RITUAL: с 19 октября на 26-е число. С последней даты на 23 ноября переехал AUXILIO. Еще одна картина в этом же жанре, #CHADGETSTHEAXE, попадет на российские экраны 21 сентября. 

Китайский мультфильм этого прокатчика GOODBYE MONSTER сменил дату выхода с 7 сентября на 19 октября. ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ, напротив, выйдут почти на месяц раньше запланированного срока: 3 августа вместо 31 августа. 

Global Film на 3 августа планирует выпуск проектов, которые можно назвать максимально разножанровыми: это немецкий мультфильм ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ и триллер СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ. На 9 ноября у компании намечен выход картины КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ. Экшн ЧУЖАК (FARANG) о злоключениях француза в Юго-Восточной Азии переехал с 13 июля на 27-е.

Проект БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО (Русский Репортаж) находится даты релиза.

Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ

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