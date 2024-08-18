Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 августа 2024 года

Комедийный боевик с Джонатаном Риз Майерсом и Антонио Бандерасом, байопик об Ирине Родниной и другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» назвал дату выхода байопика РОДНИНА, посвященного советской фигуристке – картина выйдет в прокат 30 января 2025 года. Главную роль в проекте исполняет Владислава Самохина.

Сразу пять новинок на этот год заявил Global Film – RUMOURS (10 октября), ЗАМРИ (24 октября), ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (7 ноября), ГЛУБОКИЕ ОТНОШЕНИЯ (5 декабря) и ГРЯЗНЫЕ АНГЕЛЫ (12 декабря). Триллер ARTIFICIAL JUSTICE временно выбыл из сетки релизов, а его дату – 3 октября – занял хоррор ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ с Самарой Уивинг (прошлая дата – 5 сентября).

«Кинологистика» выпустит в прокат 21 ноября якутскую картину МОЯ ДЕВОЧКА, участвовавшую в этом году в игровом конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу».

«Вольга» заявила российскую драму ЛАПИН на 5 сентября. Главные роли в фильме исполнили Михаил Иванов, Иван Добронравов и Таисья Калинина. Ранее на этой дате стояла французская комедия A LITTLE SOMETHING EXTRA, которая на время пропала из прокатного графика.

Mainstream сдвинул релиз двух своих картин. Криминальная драма ЧЕРНЫЙ ПЕС переместилась с 29 августа на 5 сентября, а мелодрама СИДОНИ В ЯПОНИИ с Изабель Юппер – с 12 сентября на 10 октября.

Похожий маневр провернул «Русский Репортаж» – компания также сдвинула релиз документального фильма ЛЕ-МАН '55. ТАЙНАЯ КАТАСТРОФА с 12 сентября на 10 октября.

«Пионер», в свою очередь, поставил на 10 октября комедийный боевик CLEAN UP CREW с Джонатаном Риз Майерсом, Мелиссой Лео и Антонио Бандерасом. Компания также перенесла выход итальянской комедии АКАДЕМИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ с 19 сентября на 7 ноября.

Фото: кадр из фильма CLEAN UP CREW