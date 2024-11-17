Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 ноября 2024 года

Третий «Холоп» сменился турецким ремейком, перевыпуск «Любовь и голуби» и много перестановок

На минувшей неделе «Централ Партнершип» убрал из прокатной сетки третью часть ХОЛОПА – выход картины был запланирован на 23 января. Теперь же ее дату занял турецкий ремейк оригинальной картины ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК с Керемом Бюрсином в главной роли. Компания заявила еще две новинки на 2025 год – ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (16 января), (23 января) и ТАЙНА ЗУБНЫХ ФЕЙ (29 мая).

«Парадиз» сдвинул новый триллер Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ на неделю позже, 23 января.

«Экспонента Фильм» сдвинула драму ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ из программы Каннского кинофестиваля на 30 января, а ее прошлую дату – 6 февраля – заняла мелодрама ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ. В свою очередь, комедия БАБУШКА НА МИЛЛИОН ушла с 16 января на 1 мая.

Capella Film сдвинула релиз комедии ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ на один день – теперь фильм выйдет в праздничную дату 1 января.

Аналогичный маневр совершила и World Pictures со своим релизом СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ. Триллер ФРАНКЕНШТЕЙН: НАСЛЕДИЕ, заявленный на 19 декабря, выбыл из прокатного графика.

«Кинологистика» поставила на 1 января новинку – фильм ужасов АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН».

Ray of Sun Pictures выпустит экшн Луиса Мэндилора ОПЕРАЦИЯ «КРОВАВАЯ ОХОТА» с Куинтоном Джексоном и Джонатаном Риз Майерсом 12 декабря.

MVK вновь покажет в кинотеатрах культовую комедию Владимира Меньшова ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ в новой 4K-реставрации. Картина появится на экранах уже 28 ноября.

U Films поставила на 13 февраля исландскую драму СНОВА НАСТУПИТ РАССВЕТ, участвовавшую в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этом году.

24 ноября в прокате дебютирует отечественная фантастика МАМА по повестям и рассказам Кира Булычева. Главные роли в картине Дмитрия Ендальцева исполнили Полина Кутепова, Никита Тарасов, Николай Новосёлов, Ангелина Пахомова и Виктория Белосохова.

«КИНО.АРТ.ПРО» покажет с 21 ноября киноверсию спектакля Красноярского театра оперы и балета КАТАРИНА, ИЛИ ДОЧЬ РАЗБОЙНИКА. Фэнтезийная мелодрама МОЙ ПАРЕНЬ – ПРИНЦ, в свою очередь, сдвинулась с 27 февраля на 6 марта.

«Кинотайм» заявил на 12 декабря казахстанский триллер МНЕ ТЕБЯ ОБЕЩАЛИ.

«ПилотКино» выпустит документальный фильм МОЙ ДРУГ ПАНДА 16 января.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК