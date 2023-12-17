Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года

Фестивальные новинки, байопик о группе Руки Вверх и много переносов

На минувшей неделе независимая дистрибьюторская компания Artmainstream заявила сразу семь новых проектов на 2024 год. Среди них – ЗАДИРА (18 января), МАЙ ДЕКАБРЬ (1 февраля), РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР (8 февраля), НОВЕНЬКИЙ (14 марта), ИНГЕБОРГ БАХМАН: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУСТЫНЮ (28 марта), СИДОНИ В ЯПОНИИ (11 апреля) и ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ (2 мая). В график релизов также вернулась криминальная драма Фатиха Акина ЗОЛОТО РЕЙНА, которая появится на экранах 22 февраля.

Творческое объединение Arthouse анонсировало выход двух картин – драмы ТЕЛЕЦ с Machine Gun Kelly и Меган Фокс (25 апреля 2024 года) и драмы ХОЛЛИ (16 мая 2024 года), премьера которой состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля этого года.

На минувшей презентации «Централ Партнершип» заявила даты выхода комедии АДАМ И ЕВА 2.0 с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым (7 марта 2024 года) и приключенческую драму СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным (9 мая 2024 года). Байопик РУКИ ВВЕРХ о Сергее Жукове и его группе ушел с праздничного уикенда 7 марта на 3 октября 2024 года.

«Экспонента» также анонсировала шесть новых картин на следующий год. В их числе – COSMICREW: STORM FORCE (21 марта), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (2 мая), ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (16 мая), Я – КАПИТАН (20 июня), F PLUS (4 июля) и RIVER OF BLOOD (29 августа). Часть из этих релизов была представлена на презентации компании в рамках минувшего форума «Российский кинобизнес 23/24».

Много проектов «Экспоненты» сменили свои даты. ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ с Николасом Кейджем и ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП с Джоди Комер поменялись местами – теперь они выйдут 14 марта и 11 апреля 2024 года соответственно. Байопик о Сэмюэле Беккете ГЕНИИ ушел с 29 февраля на 2 мая, а драма ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом, наоборот, появится на экранах раньше – 15 февраля вместо 11 апреля 2024-го. Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ с Эриком Баной сдвинулся с 4 апреля на 25 апреля 2024 года, а ранее стоявший там боевик JACKDAW ушел на 13 июня. Мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ сдвинулся с 28 марта на 30 мая 2024 года, а его дату занял хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ, ранее заявленный на 14 марта. Драма THE PRAYER переместилась со 2 мая на 27 июня 2024-го, а драма НЕВЕРОЯТНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ГАРОЛЬДА ФРАЯ – с 16 мая на 11 июля 2024-го.

«Атмосфера кино» выпустит романтическую комедию ТУР С ИВАНУШКАМИ 20 июня 2024 года. Ранее лента с Агатой Муцениеце, Анной Песковой и Ольгой Сухаревой была заявлена компанией Monumental Vision на 7 марта. Среди других отечественных новинок «Атмосферы» – МУЖСКОЕ СЛОВО (3 октября 2024 года), ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ (17 октября 2024 года), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (14 ноября 2024 года) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (16 января 2025 года). Британская комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ ушла с предновогоднего 28 декабря на другую праздничную дату – 14 февраля 2024 года.

«Парадиз» заявил криминальный триллер КРИВАЯ ДОРОГА с Джейкобом Элорди на 1 февраля 2024 года, а стоявшие там ПЛОХИЕ ПАРНИ переместились на неделю раньше – 25 января. Это не единственная перестановка релизов компании на следующий год. МАРМЕЛАД и ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА поменялись местами – теперь они выйдут 8 февраля и 15 февраля соответственно, а БАЛ СУМАСШЕДШИХ и КАТАПУЛЬТА – 8 и 15 марта. Боевик КРОВЬ В ОБМЕН НА ПЫЛЬ с Китом Харрингтоном ушел на 18 апреля, а его прошлую дату, 29 февраля, заняла драма из программы Венецианского кинофестиваля ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ, ранее заявленная на 15 августа. Криминальный триллер с Юэлем Киннаманом ЧАС ТИШИНЫ выбыл из графика релизов – его выход был запланирован на 18 апреля.

Russian World Vision перевыпустит в прокат легендарный мультфильм Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ 18 января 2024 года.

Компания «НМГ Кинопрокат» заявила на 6 июня 2024 года новую ленту Святослава Подгаевского ПОДРОСТКИ. Семейное фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ вступит в «Новогоднюю битву» следующего года чуть раньше – теперь оно выйдет 26 декабря 2024 года, а не 1 января 2025-го.

Четыре проекта World Pictures на следующий год изменили свои даты. Криминальная драма ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. ДЕЛО МИРАНДЫ ушла с 18 января на 8 февраля. Ранее на этой дате стоял триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом, который сдвинулся на 15 февраля. Испанская комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ, в свою очередь, переместилась оттуда на праздничный уикенд 7 марта. Французский хоррор ПАНДЕМОНИУМ выйдет 30 мая, а не 31 января, как было запланировано.

«Наше кино» вернуло триллер ИЗ ГЛУБИНЫ на прошлую дату – 18 января с 23 мая 2024 года.

TenLetters заявил на 21 декабря мультфильм ШМЯК. ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕНИИ, а «КИНО.АРТ.ПРО» – видеоверсию балета ЩЕЛКУНЧИК в постановке Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой на 26 декабря.

«Кинотайм» выпустит мелодраму ОН+ОНА 29 февраля 2024 года. В актерском составе ленты – Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Бондарчук, Юлия Топольницкая и многие другие.

Фото: кадр из фильма МАЙ ДЕКАБРЬ