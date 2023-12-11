«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2025 годы

«Сто лет тому вперед», байопики про Пушкина, Есенина, «Руки Вверх!» и многое другое

11 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся День «Централ Партнершип», на котором компания подробно рассказала о своих грядущих релизах на 2024-2025 годы.

Мероприятие открылось показом одного из участников «новогодней битвы» этого года – сказки Алексея Нужного БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (1 января). По окончании просмотра гости встретили режиссера Алексея Нужного и актеров Тихона Жизневского и Валентину Ляпину громкими аплодисментами.

«Хотелось создать такой фильм, чтобы мне как родителю тоже было интересно. Это очень объемное кино, поэтому хотелось бы, чтобы на это кино сходили все поколения», – заявил постановщик. Часть песен в продемонстрированной версии были субтитрованы в стиле караоке, чтобы зрители могли подпевать им прямо в зале (подобное ранее делалось с САМЫМ ЛУЧШИМ ДНЕМ Жоры Крыжовникова). Нужный отметил, что это была идея дистрибьютора, и поинтересовался у зала, стоит ли так сделать в финальной версии – гости почти единогласно ответили «да».

Сама же презентация началась с видеоролика об успехах компании за 2023-й, а затем слово взял генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Он подчеркнул, что в уходящем году компания выпустила 35 картин, 23 из которых были отечественными – в общей сложности их посмотрело более 45 млн зрителей. Верещагин объявила о ребрендинге и представил собравшимся новый логотип и обновленную видеозаставку, сохранившую привычный дирижабль в более футуристичном виде.

Блок проектов компании Yellow, Black and White, представленных Эдуардом Илояном и Денисом Жалинским, открылся комедией Марюса Вайсберга КОНЕЦ СЛАВЫ (1 февраля). «Мы очень верим в этом фильм, будет большая рекламная кампания, но без поддержки кинотеатров не обойтись. У Паши Деревянко в этом фильме просто бенефис», – заявил со сцены режиссер. По картине, рассказывающей о некогда известном актере, который решил имитировать свою смерть ради того, чтобы вернуть популярность, был продемонстрирован трейлер. «В гробу, ребята, хорошо было, никакого волнения», – пошутил исполнитель главной роли.

Новый фильм «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (22 февраля) был представлен трейлером и видеообращением от Ростислава Хаита и Леонида Бараца, которые поблагодарили кинотеатры за успешный прокат их недавней картины О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ и пообещали зрителям в новом фильме «совершенно новый «Квартет». На новизну намекает и сюжет: четверо друзей приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом, но узнают, что тот скоропостижно умер.

Затем на сцене появились лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и продюсер Тимур Вайнштейн, чтобы поподробнее рассказать о байопике РУКИ ВВЕРХ (3 октября). Съемки картины пока продолжаются и будут длиться еще несколько месяцев. «Я надеюсь, что теперь мы соберем все кинотеатры нашей страны», – заявил музыкант. По картине показали настроенческую нарезку с кадрами со съемок, которая включала в себя масштабные кадры с концерта группы в «Лужниках». Самого Жукова в кино в разных возрастах сыграют сразу три актера – музыкантом в юности стал его сын Энджел Жуков, а Сергея образца начала 90-х на экране воплотит Влад Прохоров. По словам Вайнштейна, у него большие ожидания от фильма.



Комедия ПАРА ДЛЯ МАМЫ с Зоей Бербер расскажет о находчивых девочках, которые, как можно догадаться из названия, решили найти подходящего кандидата на сердце своей мамы. Выход картины запланирован на лето 2024 года. По проекту был продемонстрирован рабочий вариант трейлера.

По словам Илояна, детективная комедия ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ (лето 2024 года) сделана в духе Уэса Андерсона и в эстетике братьев Коэн, что и наглядно продемонстрировал первый трейлер. Главные роли в киноадаптации задачи из учебника по математике за 5-й класс про пешехода и велосипедиста исполнили Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев.

Байопик о Сергее Есенине ДЕКАБРЬ с Александром Петровым представил режиссер Клим Шипенко. По его словам, в центре повествования картины окажутся последние три дня жизни поэта. «Это фильм, которого я раньше не видел ни у одного режиссера. Это жанровое погружение в сознание Сергея Есенина», – заявил режиссер. Создатели также отмечают, что это абсолютно зрительское кино. Роль Айседоры Дункан исполнит Сабина Ахмедова. Выход ленты запланирован на ноябрь 2024-го.

Еще один режиссерский проект Шипенко – ХОЛОП 2 (1 января) был представлен довольно кратко, потому что по окончании презентации гости смогли увидеть его целиком. «Я никогда не снимал продолжения, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы зрителям понравилось», – заявил режиссер. По словам продюсеров, фильм будет поддерживаться холдингом ВГТРК и Национальной Медиа Группой.

В заключение Илоян и Жалинский заявили, что телевизионная премьера ЧЕБУРАШКИ состоится 1 января на канале «Россия 1», а также подтвердили, что работа над сиквелом самого кассового отечественного фильма уже идет. Выход продолжения в кинотеатрах запланирован на декабрь 2025 года.

Следующий блок, который представил директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин, открылся романтической комедией АДАМ И ЕВА 2.0 (7 марта) с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым. Лента рассказывает о двух противоположностях, которые остаются единственными людьми на планете. «Мы в этом фильме реально прошли огонь и воду. Говорят, когда кино сложно снимается, значит, что-то достойное выйдет. «Похоже, мы снимаем нетленку», – сказала наш продюсер», – пошутила со сцены Максимова. По проекту был показан трейлер.

КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (6 июня) с Алексеем Чадовым и Яной Гладких расскажет об отношениях циничного чиновника и преподавателя искусствоведения или, как охарактеризовал их продюсер Гавриил Гордеев, «хулигана и барышни». «Эта история очень ценная в культурологическом плане, спасибо за это режиссуру Владимиру Котту. Она очень романтичная и искренняя», – заявил он. Фильм создан при поддержке Министерства культуры, а съемки велись в Перми. «Это пермский ЛА-ЛА ЛЕНД», – пошутил продюсер.

Гордеев также анонсировал сиквел фильма БАТЯ, получивший название БАТЯ 2: ДЕД. Лента расскажет о невероятной отцовской любви – только со стороны деда и внука. Режиссером картины выступит Илья Учитель, а производством займется Good Story Media. Съемки скоро стартуют.

На сцену вновь вернулся Тимур Вайнштейн, чтобы представить еще три новых проекта компании. Первый из них – романтическая комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (лето 2024-го) – продюсер охарактеризовал как «девичник в Питере». В центре повествования ленты – три подруги, которые едут развеяться в Питер и неожиданно для самих себя покупают бар. Главные роли в картине исполнили Яна Кошкина, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова (IOWA), Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Давид Манукян (DAVA). По словам авторов, это яркое и классное кино, что и было подтверждено двумя представленными отрывками из картины: в первом главные героини уходят в отрыв, а во втором зрители смогли поближе познакомиться с персонажами Иванчиковой и Манукяна. «Цитируя сегодняшнего Сергея Жукова, девочкам понравится!» – подытожил Вайнштейн.

Сценарий комедии ЗЯТЬ (лето 2024-го) с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым, по словам продюсера, частично вдохновлен реальной историей его друга. По сюжету, примерный муж и образцовый отец узнает, что дочь влюбляется в его некогда лучшего друга, с которым их объединяет бурная во всех отношениях молодость – причем настолько бурная, что Олег предпочитает держать это в тайне даже от семьи. Большой объем промокампании будет строиться на том, что это фильм от создателей ТЕЩИ. По картине показали продолжительный фрагмент с главными героями, а также танцевальное видео под песню Люси Чеботиной «Солнце Монако», которое встанет под финальные титры – в нем также была замечена сама певица в роли медсестры.

Триллер В ПОИСКАХ ПРИЗРАКОВ (сентябрь 2024-го) – это экранизация одноименной книги Алексея Чумакова, которая станет для музыканта режиссерским и сценарным дебютом. По словам Чумакова, это история в духе ШЕСТОГО ЧУВСТВА и ОСТРОВА ПРОКЛЯТЫХ. «Мне кажется, что получилось жуткое кино. Я посмотрел картину уже очень много раз, и там есть сцены, которые до сих пор меня пугают», – заявил он. Главные роли в фильме исполнили Катерина Шпица и Александр Дьяченко.

Следующий блок проектов представил генеральный директор телеканала «Россия 1» и первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский. По его словам, военная драма КРАКЕН от режиссера Николая Лебедева по сценарию Алексея Сидорова – один из самых масштабных фильмов, которые сейчас снимаются при участии холдинга. Лента, релиз которой запланирован на 2025 год, по масштабу производства напоминает Т-34 того же Сидорова.

Байопик о Петре Первом РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ от режиссера Андрея Кравчука и студии ТРИТЭ расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы: лента сосредоточится на периоде Северной войны – от Нарвы до Полтавской битвы, которая станет центральным моментом картины. Главную роль в проекте исполнит Александр Горбатов. На экранах фильм появится в 2025 году.

Артем Михалков снимет спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, которая расскажет о Юрии Тюкалове, получившем в 1952 году золото по академической гребле на Олимпиаде в Хельсинки. Ее выход также запланирован на 2025 год.

Анимационный блок презентации был посвящен двум оригинальным проектам «Централ Партнершип» – фильмам ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (11 января) и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (лето 2025 года). По обоим из них были показаны трейлеры.

Съемки ПАЛЬМЫ 2 (24 октября) завершились лишь недавно. В центре повествования сиквела вновь окажется семья летчика Лазарева, перебравшаяся в глубинку после ухода отца из большой авиации – именно там в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. «Мы уверены, что зрителю он понравится не меньше оригинала», – отметил Вадим Верещагин, подтвердив это теплым трейлером ленты.

Режиссерский дебют продюсера Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА рассказывает про отношения родителей и детей. В центре повествования ленты оказывается семейная пара, которая пытается пережить гибель сына-старшеклассника – мать находит его дневник и начинает понимать, как тот жил, а отец одержим местью и ищет убийц. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак и Янина Колесниченко. Ожидается, что перед осенним релизом 2024 года лента прокатится по фестивалям.

Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует в режиссуре лентой ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ, которая станет третьем фильмом франшизы, куда входят ленты ПЕТР I и ИМПЕРАТРИЦЫ. По проекту был показан трейлер, передающий масштаб грядущей картины. Екатерину в разные годы жизни сыграют Ольга Лерман и Анна Михалкова.

Действие приключенческого фильма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 8 (9 мая) разворачивается на советской подлодке в 1962 году, в самый разгар холодной войны между СССР и США. Главные роли в картине исполняют Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, Елена Север и Ольга Ломоносова.

Новый проект от продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с Ангелиной Стречиной разворачивается в 30-х годах XX века и рассказывает историю популярной советской актрисы – в какой-то степени собирательного образа Любови Орловой и Валентины Серовой. По словам Макссимова, это история страны, показанная через жизнь одного человека. «Это время молодых людей, которые никогда не оглядывались на прошлое. Мы надеемся, что зритель сможет это почувствовать», – отметил он. Релиз запланирован на осень 2024 года.

Во время представления сиквела МАЙОРА ГРОМА продюсер и руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев отметил, что первая часть некогда стала самым популярным отечественным проектом на Netflix. Продолжение делала та же команда, что и оригинал – в режиссерском кресле Олег Трофим. Дата выхода фильма в прокат будет объявлена в ближайшее время. «У нас большие амбиции с точки зрения того, что хотелось бы получить в прокате. Это настоящий зрелищный блокбастер для всей семьи», – подчеркнул Китаев.

ПОСЛЕДНИЙ РОНИН Макса Шишкина (ноябрь 2024-го) все еще находится в съемочном процессе. В главных ролях – Юрий Колокольников и Диана Енакаева. Действие фантастического экшна разворачивается в будущем после ядерной войны, где цивилизация почти уничтожена, а главной валютой в этом мире являются патроны для автомата Калашникова. По картине была продемонстрирована рабочая нарезка, собранная для презентации самим режиссером. «У нас будет большой упор на экшн, особенно рукопашный, но нам это еще предстоит снять», – отметил постановщик. Среди референсов он назвал ДЖОНА УИКА и РЕЙД.

Драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (28 марта) – это полнометражный режиссерский дебют Ильи Малинина о жизни мальчика с редкой болезнью, которого хотя бы ненадолго исцеляет музыка. Действие истории будет разворачиваться в двух разных временных отрезках и странах – России и Китае. Главные роли исполнили Александр Яценко и Илларион Маров. Ролик фильма прикрепят к новогодним релизам компании.

Байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (14 февраля 2025 года), по словам Вадима Верещагина, – это один и крутейших проектов компании. В центре повествования ленты с Юрой Борисовым лежит жизнь великого русского поэта от его лицейских дней до роковой дуэли. «В этой картине есть все для уникального зрительского опыта. Гениальный главный герой, блистательный актер, который его сыграл, крутые песни, которые могут стать настоящими хитами», – заявил продюсер Петр Ануров. По словам режиссера Феликса Умарова, основной задачей для него было воссоздать искрящийся дух поэта, чтобы зритель смог по-новому взглянуть на образ Пушкина. «Благодаря нашей команде у нас получается воплотить это на экране», – отметил он. По проекту были показаны тизер и продолжительная сцена на балу, где главный герой сперва ссорится с лицейским другом Константином Данзасом, а затем знакомится со своей будущей женой Натальей Гончаровой, которую в картине сыграла Алена Долголенко. Создатели также заявили, что уже послезавтра в Санкт-Петербурге пройдут съемки сцены дуэли между Пушкиным и Дантесом.

Одним из главных проектов следующей «новогодней битвы» станет ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (1 января 2025 года) Игоря Волошина. Тизер экранизации сказки Александра Волкова о приключениях девочки Элли и ее верного песика Тотошки появится в кинотеатрах вместе с ближайшими новогодними релизами. По проекту был представлен ролик о съемках, который наглядно демонстрирует весь масштаб постановки. По словам авторов, Трусливый Лев будет полностью CG-персонажем с мимикой и голосом Артура Вахи. Тотошку, в свою очередь, сыграл реальный джек-рассел-терьер Уджер, которого озвучит Денис Власенко. Над пластическим гримом на площадке трудился Петр Горшенин, а компьютерной графикой занимается Александр Горохов и студия визуальных эффектов CGF.

Заключительным проектом презентации стала фантастическая лента Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (18 апреля), которую, помимо постановщика, также представил продюсер Михаил Врубель и актеры Даша Верещагина и Федор Бондарчук, озвучивший в фильме робота Вертера. «Мы все понимали, что найти актрису на роль Алисы Селезневой будет сложно. Когда мы встретились на пробах с Дашей, я сразу понял, что это она», – заявил режиссер. По словам Бондарчука, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД – это результат всей 30-летней истории современного российского кинематографа, потому что лента вдохновлена и ДОЗОРАМИ, и ПРИТЯЖЕНИЕМ, и многими другими лентами. По картине показали новый трейлер и около 40 минут, которые дали четкое представление о новой версии истории, а также познакомили зрителей не только с главными героями, но и с антагонистами в исполнении Александра Петрова и Юры Борисова.