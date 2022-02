Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 января по 6 февраля

Перестановки и новинки от Universal, Disney, Sony, Централ Партнершип и ряда прокатчиков

Фильм ГЛУБОКИЕ ВОДЫ с Беном Аффлеком и Аной де Армас сменил дистрибьютора с компании Disney на «Вольгу», в связи с чем у проекта появилась новая дата проката — 18 марта 2022 года. Disney также перенесла прокат отечественного исторического фэнтензи СЕРДЦЕ ПАРМЫ с 21 апреля на 6 октября. Universal Pictures изменила начало проката фильма БЭТМЕН с 3 марта на 2 марта. С этой же даты ушел драма Sony Pictures ОДНА — проект встал на 3 ноября. На 25 августа «Централ Партнершип» поставила мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН. Кроме того, анимационная картина СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ перенесена с 17 марта на 1 мая.

Megogo Distribution заявила на 21 апреля мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.

Из графика релизов выбыл психологический хоррор YOU ARE NOT MY MOTHER прокатчика Planeta Inform Film Distribution — фильм был заявлен на 10 марта.

О множестве изменений заявила компания «Экспонента Фильм»: на 17 ноября встал фильм ужасов THE COMMUNION GIRL, на 27 октября — проект UNWELCOME. Что касается переносов, фильм ROOM 203 ушел с 14 апреля на 16 июня, триллер JET SKI — с 12 мая на 4 августа, а фильм ужасов ДОЛИНА ДЬЯВОЛА переехала на 12 мая с 16 июня. Картина драма ИСПОВЕДЬ встала на 23 июня вместо 21 апреля. Аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН переехало с 14 апреля на 21 апреля, триллер ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ — с 10 марта на 14 апреля. Также драма ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ перенесена с 21 июля на 5 марта, а фильм ужасов ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА — с 17 марта на 31 марта.

Сразу два перевыпуска заявила компания «Иноекино». Так, прокатчик выпустит 3 марта фильм КАСАБЛАНКА Майкла Кёртица, а 17 февраля — НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ Джима Джармуша.

Ряд обновлений также представила компания «Наше кино» — комедия FINAL CUT стартует в прокате с 19 мая, российский мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ — 11 августа, фильм ужасов БЛИЗНЕЦ переехал с 21 апреля на 14 апреля, а комедия САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 3 — с 10 марта на 23 июня.

Компания World Pictures перенесла фантастический триллер DUAL с 10 февраля на 2 июня, фильм ужасов МОЛОХ — с 31 марта на 19 мая, мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ ушел на 14 июля с 24 февраля, а триллер ВЗАПЕРТИ заявлена на 31 марта. Также график изменился у «Про:взгляда»: фильм ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус переехал с 28 апреля на 7 июля, а российская комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ ушел с 24 марта на 28 апреля. Capella Film перенесла дату начала проката проекта МАНИЯ с 10 марта на 31 марта, а также фильм ужасов НЕ ГОВОРИ НИКОМУ — с 21 апреля на 28 апреля.

Комедия БОТАН И СУПЕРБАБА компания «Каропрокат» выпустит в российских кинотеатрах 12 мая вместо 3 марта. С 24 марта на 31 марта Russian World Vision перенесла фильм ужасов СКРЕЖЕТ. Кроме того, с 10 февраля на 28 апреля Magic Film Company перенесла мультфильм СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ. Компания «Престиж Кино» перевыпустит на больших экранах картину ГОСПОДИН НИКТО — прокат стартует 3 марта. «Парадиз» также покажет в кинотеатрах фильм ТЕД К с 17 февраля. Также в прокат 8 сентября выйдет спортивная драма ДЬУЛУУР: МАС – РЕСТЛИНГ.