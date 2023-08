Обзор изменения графика релизов на неделе 14–20 августа

Новый фильм с Евгением Цыгановым и другие фестивальные новинки

На минувшей неделе компания Capella Film анонсировала выход фильма-участника кинофестиваля «Выборг 2023» – драмеди БЛОНДИНКА с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым. Релиз картины намечен на 30 ноября.

Французская комедия ПАПА, НЕ ЗВЕЗДИ выйдет на российские экраны 26 октября. Драма ГОРОД СТРАХА с Сэди Синк и Эриком Баной переехала с 21 декабря на 7 декабря, а испанский триллер ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ вместо 28 сентября появится в кинотеатрах 9 ноября. Два проекта компании остались без дат релиза – фантастическая мелодрама ПРЕДЧУВСТВИЕ (прошлая дата – 9 ноября) и комедийный хоррор РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ (прошлая дата – 7 декабря).

«Парадиз» объявила новую дату релиза фильма открытия Берлинского кинофестиваля – мелодрама ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА! с Энн Хэтуэй и Марисой Томей, ранее заявленная на 20 апреля, появится в российских кинотеатрах с 12 октября.

Компания «Пионер» передвинула два своих проекта на 5 октября – драму ГРАНИЦЫ БЕЗУМИЯ, ранее стоявшую на с 7 сентября, и мультфильм МАСТЕР КИД, запланированный к выходу 2 ноября. Из списка релизов пропал мультфильм ЛИГА СУПЕРГЕРОЕВ, заявленный на 21 сентября.

«Экспонента» объявила о том, что покажет в России участника Каннского кинофестиваля этого года – ленту Нанни Моретти A BRIGHTER TOMORROW, ее выход запланирован на 11 января 2024 года. Компания также изменила даты нескольких своих релизов – индонезийский хоррор TAINTED SOUL переехал c 9 ноября на 26 октября, а его прошлую дату (9 ноября) занял триллер ДОМ-ЛОВУШКА, ранее стоявший на 23 ноября. Ужастик с Томасом Кречманном DELIVER US сдвинулся с 26 октября на 23 ноября, а британская драма с Джимом Бродбентом THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY – с 5 октября на 21 декабря.

«Вольга» заявила австралийский мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА на 2 ноября, а «Кинологистика» – слэшер ВОСЕМЬ МЕРТВЕЦОВ на 19 октября. «ПилотКино» выпустит итальянскую комедию УКРАСТЬ РАФАЭЛЯ 14 сентября.

Компания «Наше кино» совместно с «Артхаус» покажет китайский детективный триллер ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ 12 октября. Хоррор КАПКАН:СУДНАЯ НОЧЬ сменил свою дату и выйдет на неделю раньше – 5 октября, а не 12 октября, как было запланировано.

«Атмосфера кино» передвинула британский ужастик ЛУКАВЫЙ с 4 января 2024 года на 26 октября. Стоявший ранее на этой дате (26 октября) хоррор В ПАУТИНЕ с Лиззи Каплан и Энтони Старром ушел на 11 ноября.

Компания «СБ Фильм» изменила дату релиза мультфильма СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ – теперь он выйдет 12 октября, а не 31 августа, как было заявлено ранее.

ФОТО: Кадр из фильма ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА!