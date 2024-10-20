Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 октября 2024 года

«Все, что тебя касается» с группой «Звери», полнометражный «Винни-Пух» и много переносов

На минувшей неделе «Наше кино» заявило сразу восемь новинок: ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (23 января), КУКЛА МАША (5 марта), ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ (13 марта), ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (27 марта), ЗАВЕДИ МЕНЯ (24 апреля), МАША И МЕДВЕДИ (28 августа), ЖАР ПТИЦА (28 мая 2026 года) и ВИННИ-ПУХ (22 октября 2026 года).

Часть релизов компании также изменили свои даты. Приключенческая семейная лента БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД с Людмилой Артемьевой появится на экранах раньше запланированного – 12 декабря вместо 26-го. Семейные фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА и ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК поменялись местами – теперь они выйдут 30 января и 29 мая соответственно. Две картины задержатся на год: мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА ушел с 20 марта на 19 марта 2026 года, а сказка ЛУКОМОРЬЕ – с 28 августа на 27 августа 2026 года.

«Атмосфера кино» перенесла военную драму ВОЙНА И МУЗЫКА на неделю позже – с 30 января на 6 февраля. Ранее там стояла комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, которая теперь ушла на 6 марта. Еще одна комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ дебютирует на экранах раньше – 20 февраля вместо 24 апреля, а стоявший там ФИНАЛ переместился на праздничную дату 8 мая.

«Парадиз» передвинул драму СЕМЬ ВУАЛЕЙ с 19 декабря на 27 февраля, а экшн ALARUM – с 9 на 16 января.

«Экспонента Фильм» анонсировала четыре новинки на 2025 год: SOFIA, THE POSSESION (3 апреля), RICH FLU (10 апреля), ГОРНАЯ НЕВЕСТА (17 апреля) и MALDOROR (24 апреля). Семейная лента МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРТЕРЬЕР ушла с 7 на 21 ноября. Анимационный проект Мишеля Хазанавичуса САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ сдвинулся с 28 ноября на 23 января. Еще один проект с Каннского кинофестиваля, драма ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ задержится на неделю и выйдет 6 февраля. Семейное фэнтези ОЧИ и триллер ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ поменялись местами – теперь они выйдут 27 февраля и 27 марта соответственно. Мелодрама ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ дебютирует на неделю раньше, 13 февраля в канун Дня святого Валентина. Комедия РОБОТ ПО ИМЕНИ ТЭО ушла с 6 февраля на 15 мая, а хоррор ROSARIO – с 3 на 24 апреля. Семейная комедия F PLUS с Рэнди Кутюром временно выбыла из графика, ее релиз был намечен на 13 марта.

«Кинологистика» сдвинула релиз хоррора СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА на более раннюю дату – теперь он выйдет 26 декабря, а не 2 января. Китайский фантастический экшн ДЕНЬ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ, заявленный на 5 декабря, временно ушел из прокатной сетки.

Помимо этого, из графика также выбыла мелодрама ГЛУБОКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Фильм, прокатом которого занимается Global Film, стоял на 14 ноября.

«Вольга» назвала дату выхода мультфильма ЗВЕРОПОИСК. Он дебютирует на экранах 13 марта.

«СБ Фильм» вернул в прокатный график триллер РОКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, поставив его на 7 ноября. «Русский Репортаж», в свою очередь, убрал с этой даты мультфильм ЛЕСНЫЕ СПАСАТЕЛИ – его новым пристанищем стало 12 декабря.

«ПилотКино» передвинул южнокорейский детектив Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ с 14 на 28 ноября, а «Пионер» – драмеди ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК с 28 ноября на 5 декабря.

АО «СИНЕМА ПАРК» уже в ближайшее время выпустит аниме ОГЛЯНИСЬ (31 октября) и индийскую ленту ДАНГАЛ. СЛОВО БОРЦА (7 ноября).

Фото: кадр со съемок фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ