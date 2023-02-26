Обзор изменений графика релизов в России с 20 по 26 февраля

Джеки Чан, мушкетеры и многочисленные хорроры

На минувшей неделе компания «Каропрокат» заявила релиз СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ. Мультфильм о событиях Отечественной войны 1812 года выйдет на экраны 11 мая. Пакет АВК’PRO пополнил казахстанский боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16 марта). Russian World Vision перевыпустит 6 апреля еще одну картину Франсуа Трюффо, НЕЖНАЯ КОЖА. Этот же прокатчик заявил хоррор СПУСК: ИГРА С ДЬЯВОЛОМ. Его прокат начнется 18 мая.

«Атмосфера кино» объявила о переносе даты выхода китайского драмеди КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ с 27 апреля на 4 мая. Фильм ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН с Евой Грин переехал с 6-го на 27 апреля.

«НМГ Кинопрокат» сдвинула выход мистического триллера ЭКСТРАСЕНС с 9 марта на 7 сентября. Другой релиз прокатчика, фантастический экшн СКВОЗЬ ВРЕМЯ, зрители увидят не 23 марта, как было запланировано ранее, а 1 июня.

«Экспонента Фильм» объявила о смене даты релиза детектива ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА с 27-го на 6 апреля. Выход фантастического хоррора ВОСКРЕСШИЕ этого же прокатчика переместился с 23 марта на 27 апреля. Компания World Pictures перенесла дату выхода картины БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ с 16 марта на 30 марта.