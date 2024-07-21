Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 июля 2024 года

«Конклав» с Рэйфом Файнсом, новые мультфильмы от Кинокомпании СТВ и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» объявила о том, что выпустит с российский прокат новую ленту от режиссера НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН Эдварда Бергера – религиозный триллер КОНКЛАВ. Фильм с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи и Джоном Литгоу дебютирует на экранах 21 ноября. Компания также перенесла релиз российской комедии ЛЮБОВЬ ЗЛА с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук с 15 августа на 12 сентября, а нового анимационного проекта студии «Союзмультфильм» ФОРМУЛА ВОДЫ – с 22 августа на 3 октября.

«Вольга» продолжает свое сотрудничество с Кинокомпанией СТВ – они выпустят два новых мультфильма студии: МАРАКУДА (1 мая 2025 года) и ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (22 мая 2025 года).

«Централ Партнершип» сдвинул релиз французского ремейка ХОЛОПА. Теперь ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА появится на экранах 12 сентября, а не 8 августа.

«Экспонента Фильм» заявила три новинки – РОБОТ ПО ИМЕНИ ТЕО (6 февраля 2025 года), MAGPIE (27 февраля 2025 года) и ОЧИ (27 марта 2025 года). Два хоррора – ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ и ДОМ АДА. ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОТУСТОРОННЕГО – поменялись датами: теперь они выйдут 12 сентября и 17 октября соответственно. Еще один проект, стоявший на 12 сентября – мелодрама ПАРНИ В ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ – переместился на 20 февраля 2025 года. Раньше там стояла семейная комедия F PLUS, которая теперь ушла на 13 марта 2025 года.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 18 декабря 2025 года российский мультфильм ГРУЗОВИЧКИ.

«Иноекино» впервые выпустит в российский прокат криминальную драму Джеффа Николса МАД с Мэттью Макконахи – ее релиз запланирован на 15 августа. Помимо этого, на экранах также появится отреставрированная версия триллера Жан-Пьера Мельвиля САМУРАЙ с Аленом Делоном (29 августа) и триллер Михаэля Ханеке БЕЛАЯ ЛЕНТА (12 сентября).

ARTPOKAZ анонсировал ре-релиз криминального триллера Николаса Виндинга Рефна ДРАЙВ. Лента с Райаном Гослингом должна вновь появиться на экранах 12 сентября.

Объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» выпустит в прокат 12 сентября комедию МЕЖДУ НАМИ. Главные роли в ленте Анарио Мамедова исполнили Виталия Корниенко, Ян Цапник, Марк Богатырев и Фёдор Федотов.

«Парадиз» заявил четыре новинки – НА ВСЮ КАТУШКУ (24 октября), ПРОФЕССИОНАЛ (7 ноября), БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (14 ноября) и ЧЕРЕЗ КРОЛИЧЬЮ НОРУ (12 декабря). На дате последнего ранее стоял мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА, который теперь ушел на 1 мая 2025 года. Триллер ВЫЖИВШИЙ также сдвинулся на более позднее время – с 5 декабря на 20 февраля 2025 года.

Reflexion Films выпустит отечественную мелодраму ОНА ТАНЦУЕТ на неделю раньше запланированного – 26 июля.

«Русский Репортаж» анонсировал релиз документальной ленты ЛЕ-МАН '55. ТАЙНАЯ КАТАСТРОФА, рассказывающей о трагедии во время гонки «24 часа Ле-Мана» 11 июня 1955 года. Фильм появится на экранах 12 сентября.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит российскую драму РОКОВАЯ ПАРТИЯ 5 декабря, а британскую мелодраму P.S. ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ – 19 декабря. Хоррор ТАРО, в свою очередь, сдвинулся на неделю позже – с 14 на 21 ноября.

Cinemaus Studio поставила мультфильм СУПЕРГОНКИ на 19 сентября. Компания также перенесла релиз триллера ТАЙНА САМОУБИЙЦЫ с 8 на 15 августа.

Такой же маневр совершил и «ПилотКино» – триллер ОСТРОВ БЕССМЕРТНЫХ также сдвинулся с 8 на 15 августа.

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ