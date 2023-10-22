Обзор изменения графика релизов на неделе 16–22 октября

«Возвращение мамонтенка», фестивальные лауреаты, а также много переносов

На минувшей неделе «Атмосфера кино» убрала из графика релизов космический триллер СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ с Александром Кузнецовым. В центре повествования картины – астронавт, который из-за аварии на орбите Земли оказывается в открытом космосе. Ее релиз был запланирован на 16 ноября.

«НМГ Кинопрокат» выпустит в российский прокат анимационную ленту ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА, которая станет продолжением всеми любимого советского мультфильма. Фильм дебютирует на экранах 20 декабря 2025 года.

Planeta Inform Film Distribution заявила три новых проекта – триллер КОНТРОЛЬ с Кевином Спейси (14 декабря), мелодраму ПОЦЕЛУЙ (8 февраля 2024 года) и драму Ильи Шагалова АКВАРИУМ (29 февраля 2024 года), получившую в этом году специальный приз жюри на кинофестивале «Короче».

Capella Film объявила дату выхода драмы Мишеля Франко ПАМЯТЬ с Джессикой Честейн, премьера которой состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале. Лента выйдет в прокат 4 апреля 2024 года. Компания также заявила фильм DEEP DARK на 25 января 2024 года. Три проекта изменили свои даты – испанский триллер УГРОЗА и драма ПО ФРЕЙДУ с Энтони Хопкинсом, ранее стоявшие на 7 декабря, ушли на 25 января 2024 года и 23 марта 2024-го соответственно, а их декабрьское место в сетке релизов занял хоррор ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ (прошлая дата – 25 января 2024 года).

«Централ Партнершип» выпустит шведское семейное фэнтези ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА о приключениях смелой девочки Нелли и ее верного пса. Релиз картины запланирован на 23 ноября.

World Pictures застолбила 21 декабря своим проектом SUPER BEAR. Несколько картин компании съехали на более поздние даты. Боевик с Кевином Спейси ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ выйдет на неделю позже запланированного – 16 декабря, а стоявший там триллер КОСТЯНОЙ ДОМИК уйдет на 23 ноября. Комедия Алекса де ла Иглесиа КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ переместится с 23 ноября на 15 февраля 2024 года, а криминальная драма MIRANDA’S VICTIM – с 30 ноября на 7 декабря. Триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ушел на 4 января 2024 года (прошлая дата – 14 декабря), а ранее стоявший там триллер ПИЛА. ДЖОКЕР с Эдом Вествиком съехал на 22 февраля 2024 года. Хоррор ПАНДЕМОНИУМ выбыл из графика – ранее он был заявлен на 31 января 2024 года.

«Экспонента» поменяла много дат у своих релизов следующего года. Комедия ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ с Николасом Кейджем выйдет раньше запланированного – 18 января 2024 года, а его предыдущую дату – 7 марта 2024-го – займет мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (прошлая дата – 25 января 2024 года). Драма ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер уйдет с 21 марта 2024 года на 15 февраля 2024-го, а на его дату встанет триллер ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП с Джоди Комер (прошлая дата – 22 февраля 2024 года). Байопик DANCE FIRST с Гэбриелом Бирном переместился с 18 апреля 2024 года на 29 февраля 2024-го, драма THE BRAID сдвинулась с 4 апреля 2024 года на 30 мая 2024-го, а боевик JACKDAW – с 11 апреля 2024-го на 25 апреля 2024-го.

Часть дат поменялась и у «Кинологистики». Заявленный на 8 января 2024 года хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА выйдет в прокат на 4 дня раньше – 4 января 2024-го. Тоже самое произойдет с мультфильмом ВАКА - ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВОИН (новая дата – 11 января 2024 года), комедией ЛЕТО ВО ФРАНЦИИ (новая дата – 18 января 2024 года) и ужастиком CRACKED (новая дата – 25 января 2024 года). Компания также убрала из графика релизов хоррор ВОСЕМЬ МЕРТВЕЦОВ, который был запланирован на 26 октября.

«КарроПрокат» сдвинул хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ с Меной Массудом – лента, заявленная на 16 ноября, теперь появится на экранах 7 декабря. Ранее на этой дате стоял проект компании «Пионер» – мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ, который ушел на 30 ноября.

TenLetters изменила дату у хоррора ДЖЕСТЕР, который теперь выйдет 21 декабря, а не 9 ноября. «Наше кино», в свою очередь, выпустит мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 3 чуть позже запланированного – 1 мая 2024 года вместо 21 марта 2024-го.

Фото: кадр из фильма ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ