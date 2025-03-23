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Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 марта 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

23 марта 2025

«Материалистка» от A24, «Серфер» с Николасом Кейджем, боди-хоррор «Одно целое» и другие новинки

На минувшей неделе «Вольга» заявила сразу четыре зарубежные новинки – мелодраму Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН (24 апреля), комедийный триллер НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (1 мая), мелодраму МАТЕРИАЛИСТКА (19 июня) и боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (31 июля) из программы кинофестиваля «Сандэнс». Помимо этого, компания также выпустит отечественную комедию БЕС ПОПУТАЛ (8 мая) с Павлом Деревянко.

Свежий голливудский контент анонсировал и Global Film – триллер КРУТОЙ ПОВОРОТ (24 апреля), психологический триллер СЕРФЕР (1 мая) и боевик ЛИГА ТЕНЕЙ (15 мая). Последнюю дату ранее занимал фильм МОЯ ПАНДА, который теперь ушел на 5 июня. Мультфильм КРОССЫ переместился с 17 апреля на 19 июня, где раньше стояла мелодрама ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ – теперь она переехала на 12 июня. В свою очередь, картина OUT OF CONTROL покинула 12 июня и встала на 26 июня. Фантастическая мелодрама СНЫ О НЕЙ сдвинулась с 8 на 22 мая.

«Атмосфера кино» перенесла отечественную комедию ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ на более ранее время – с 26 июня на 12-е. Ее прошлую дату заняла другая комедия Кинокомпании братьев Андреасян – УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ, которая была заявлена на 3 апреля.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 24 апреля детективную драму ПОЧТАРЬ с Александром Петровым. Помимо этого, еще две компании застолбили за собой эту дату – Capella Film с мелодрамой ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО и «ПилотКино» с триллером РОВНО В 4 ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ.

U Films выпустит 8 мая драму ЖАЖДА СЛАВЫ с Джонатаном Мэйджерсом в главной роли.

«Каро Премьер» заявил на 21 августа российскую ленту РИТМЫ МЕЧТЫ.

«Иноекино» заняло 29 мая под хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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