Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 декабря 2023 года

Перевыпуск фильмов Мэла Гибсона и Джима Джармуша, триллер с Микки Рурком и много театра

На минувшей неделе «Парадиз» заявил на 8 марта остросюжетный триллер ДЖЕЙД с Микки Рурком и Кэтрин МакНамарой в главных ролях.

Два релиза компании изменили свои даты. Режиссерский дебют Криса Пайна – комедийный триллер ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ – выйдет на неделю позже запланированного, 4 апреля. Криминальный триллер ЧАС ТИШИНЫ с Юэлем Киннаманом и Марком Стронгом, в свою очередь, ушел с 18 апреля на 13 июня.

В начале следующего года «Иноекино» перевыпустит в прокат три картины – АПОКАЛИПСИС Мэла Гибсона (25 января), 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ Макото Синкая (8 февраля) и ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ Джима Джармуша (22 февраля).

Russian World Vision перенесла два своих релиза – криминальный триллер КРАСНЫЕ КОМНАТЫ ушел с 14 марта на 29 февраля, а его прошлую дату занял триллер ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ, который был запланирован к выходу на 22 февраля.

КИНО.АРТ.ПРО заявило два новых проекта из цикла «Театр в кино» – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (5 января) и СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК (20 января). Компания также заявила несколько новых проектов: она выпустит кинотриптих Бориса Юхананова БЕЗУМНЫЙ АНГЕЛ ПИНОККИО (3 февраля) по мотивам спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио» и корейскую мелодраму НЕСПЯЩИЕ В СЕУЛЕ (14 марта).

«Кинологистика» выпустит 14 марта фэнтези ВОЖДЬ ОРКОВ, а 25 апреля – хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. МАЯК. Несколько проектов компании изменили свои даты. Фильм ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ и драмеди ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕС поменялись местами – теперь они выйдут 8 и 15 февраля соответственно, а хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА ушел с 4 января на 29 февраля. В график релизов вернулся боевик ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ, теперь его релиз запланирован на 7 марта. Другой экшн-проект – АГЕНТ 9 с Майклом Джей Уайтом и Фрэнком Грилло – временно выбыл из прокатных планов. Он должен был появиться на экранах 22 февраля.

Global Film заявил с 1 февраля триллер БАГРОВЫЙ РАССВЕТ с Гаем Пирсом и Алексом Петтифером. Мультфильм BEING BETTY FLOOD от компании TenLetters, выход которого был запланирован на 25 января, в свою очередь выбыл из графика релизов.

Фото: кадр из фильма ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ