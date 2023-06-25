Обзор изменений графика релизов на неделе 19-25 июня

Мультфильмы про зверят, драмы про мафию и воротилы с Уолл-стрит

Кинопрокатные компании «Атмосфера Кино» и Arna Media заключили договор о стратегическом сотрудничестве. «Атмосфера Кино» становится эксклюзивным дистрибьютором кинотеатральных прав всех фильмов в пакете Arna Media. Следующие релизы ARM маркируются как проекты АК: ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, премьера которого запланирована на 17 августа, камбэк Люка Бессона с фильмом ДОГМЕН (28 сентября), ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (11 ноября) и 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (3 августа).

«Атмосфера кино» также заявила на ближайшее время релизы БЕРИ ДА ПОМНИ (14 сентября), 1993 (29 сентября), ЛУКАВЫЙ (26 октября); ПАПАША В БЕГАХ (16 ноября); БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ (23 ноября); МЕЧ КОРОЛЯ (30 ноября). Проект кинокомпании ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ увидит свет уже в ходе новогодней битвы, 4 января 2024 года.

«Наше кино» заявило выход бразильского мультипликационного мюзикла ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (в оригинале — НОЕВ КОВЧЕГ) на 25 января 2024 года. ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ изменило дату релиза с 31 августа на 26 октября.

Global Film сдвинула выход своего релиза ЧУЖАК с 13 на 27 июля. Американский фильм о противостоянии простого люда воротилам с Уолл-стрит ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ переехал с 19 октября на 5 октября.

Новый релиз компании «Экспонента Фильм» THE PRAYER встал на 7 декабря. ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ переехали с 3 августа на 14 сентября.

Новый проект Russian World Vision ДУХ БАЙКАЛА нашел свою дату на 19 октября. Французский релиз ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ (De grandes espérances) занял 10 августа вместо 31 августа. Китайский мультфильм ПАНДА ИЗ КОСМОСА выйдет 10 августа вместо 28 сентября.

КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ Малики Мусаевой, лауреата нескольких российских фестивалей, выпустит в российский прокат компания «Пионер» 10 октября. Силами «Пионер Артхаус» после 27 июля российские зрители увидят фильм-открытие Beat Film Festival ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ о знаменитом фотографе, работавшем в эротическом жанре.

Пакет релизов запланировал прокатчик КИНО.АРТ.ПРО. Среди них МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (20 июля); ИГРА В ПЕРЕГОВОРЫ (17 августа); ПРИЗРАЧНАЯ СТАНЦИЯ (31 августа); КАК УКРАСТЬ РЕКУ (14 сентября); ФАНТОМ (28 сентября); ПОВЕЗЛО С БРАТОМ! (12 октября); ИСКУШЕНИЕ (19 октября).

Две новых картины у кинокомпании «Про:взгляд»: это французская мелодрама ТОЛЬКО ТЫ И Я, выход которой намечен на 17 августа и хоррор РЕЗНЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ, который увидит свет 21 декабря. Проект МАРС ЭКСПРЕСС этого прокатчика выйдет на экраны 25 января 2024 года вместо 2 ноября 2023 года.

World Pictures изменила даты выхода своих хорроров. С картиной ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ российский зритель ознакомится после 24 августа вместо 13 июля; другой июльский релиз СЕЛФИ переехал с 20 июля на 7 сентября.

Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ