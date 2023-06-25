top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 19-25 июня

Автор: БК

25 июня 2023

Мультфильмы про зверят, драмы про мафию и воротилы с Уолл-стрит

Кинопрокатные компании «Атмосфера Кино» и Arna Media заключили договор о стратегическом сотрудничестве. «Атмосфера Кино» становится эксклюзивным дистрибьютором кинотеатральных прав всех фильмов в пакете Arna Media. Следующие релизы ARM маркируются как проекты АК: ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, премьера которого запланирована на 17 августа, камбэк Люка Бессона с фильмом ДОГМЕН (28 сентября), ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (11 ноября) и 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (3 августа).

«Атмосфера кино» также заявила на ближайшее время релизы БЕРИ ДА ПОМНИ (14 сентября), 1993 (29 сентября), ЛУКАВЫЙ (26 октября); ПАПАША В БЕГАХ (16 ноября); БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ (23 ноября); МЕЧ КОРОЛЯ (30 ноября). Проект кинокомпании ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ увидит свет уже в ходе новогодней битвы, 4 января 2024 года. 

«Наше кино» заявило выход бразильского мультипликационного мюзикла ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (в оригинале — НОЕВ КОВЧЕГ) на 25 января 2024 года. ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ изменило дату релиза с 31 августа на 26 октября. 

Global Film сдвинула выход своего релиза ЧУЖАК с 13 на 27 июля. Американский фильм о противостоянии простого люда воротилам с Уолл-стрит ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ переехал с 19 октября на 5 октября. 

Новый релиз компании «Экспонента Фильм» THE PRAYER встал на 7 декабря. ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ переехали с 3 августа на 14 сентября. 

Новый проект Russian World Vision ДУХ БАЙКАЛА нашел свою дату на 19 октября. Французский релиз ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ (De grandes espérances) занял 10 августа вместо 31 августа. Китайский мультфильм ПАНДА ИЗ КОСМОСА выйдет 10 августа вместо 28 сентября. 

КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ Малики Мусаевой, лауреата нескольких российских фестивалей, выпустит в российский прокат компания «Пионер» 10 октября. Силами «Пионер Артхаус» после 27 июля российские зрители увидят фильм-открытие Beat Film Festival ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ о знаменитом фотографе, работавшем в эротическом жанре. 

Пакет релизов запланировал прокатчик КИНО.АРТ.ПРО. Среди них МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (20 июля); ИГРА В ПЕРЕГОВОРЫ (17 августа); ПРИЗРАЧНАЯ СТАНЦИЯ (31 августа); КАК УКРАСТЬ РЕКУ (14 сентября); ФАНТОМ (28 сентября); ПОВЕЗЛО С БРАТОМ! (12 октября); ИСКУШЕНИЕ (19 октября).

Две новых картины у кинокомпании «Про:взгляд»: это французская мелодрама ТОЛЬКО ТЫ И Я, выход которой намечен на 17 августа и хоррор РЕЗНЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ, который увидит свет 21 декабря. Проект МАРС ЭКСПРЕСС этого прокатчика выйдет на экраны 25 января 2024 года вместо 2 ноября 2023 года. 

World Pictures изменила даты выхода своих хорроров. С картиной ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ российский зритель ознакомится после 24 августа вместо 13 июля; другой июльский релиз СЕЛФИ переехал с 20 июля на 7 сентября.

Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 июня
Подробнее
«Ольга» с Яной Трояновой пропала с сервиса «ТНТ-Premier»
Подробнее
Международная касса: главным блокбастером стал «Флэш»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 июня 2023 года
Подробнее
Netflix рассказал о премьерах сезона
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дыхание» вырвалось вперед
Подробнее
Гендиректор VK заявила о растущей популярности сериалов, представленных в видеоразделе соцсети
Подробнее
«Русский Репортаж» покажет новую картину Хаяо Миядзаки
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал фантастический фильм «Сквозь время»
Подробнее
Официальная касса России: первое место по-прежнему принадлежит пиратским показам
Подробнее
В России создадут приложение для помощи онкобольным и их близким
Подробнее
Первый всероссийский деловой форум «Пилот. Точка взлета» объявил программу
Подробнее
Предварительная касса четверга: отечественная драма «Дыхание» возглавила прокат
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июне
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» поменял даты проведения
Подробнее
Netflix поменял принцип подсчета просмотров
Подробнее
Касса России: вновь золото у пиратского релиза «Человек-паук: паутина вселенных»
Подробнее
Стартовал фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Форум «Новый вектор» объявил деловую программу
Подробнее
Состоялась премьера фильма «Копенгагена не существует»
Подробнее