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Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 января 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

28 января 2024

«Брат 3», новые фильмы с Шоном Пенном, Антонио Бандерасом и перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки

На минувшей неделе «Парадиз» заявил дату выхода триллера АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ с Шоном Пенном и Тайем Шериданом. Лента выйдет в прокат 11 апреля. Ранее там стоял триллер Джо Карнахана ВЫЖИВШИЙ с Закари Ливаем и Джошем Дюамелем, который теперь ушел на 6 июня.

Компания также сдвинула релиз комедийного детектива Криса Пайна ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ с 4 апреля на 16 мая. Комедия ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА с Сьюзен Сарандон и Меган Маллалли, в свою очередь, появится на экранах на неделю раньше запланированного – 25 июля.

В график релизов вернулась лента Валерия Переверзева БРАТ 3, которая все-таки смогла получить в конце прошлого года прокатное удостоверение. Компания HHG планирует выпустить ее в кинотеатрах с 1 февраля.

«Пионер» заявил две новых картины – триллер ОХОТА НА КИЛЛЕРА с Антонио Бандерасом и Элис Ив (21 марта) и мистическую ленту WAKE (4 апреля).

Russian World Vision перевыпустит в прокат еще одно аниме Хаяо Миядзаки – РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ вновь появится на экранах с 22 февраля. Компания также сдвинула отечественную комедию ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ с 14 февраля на 21 марта.

Global Film анонсировал выход хоррора ДИТЯ ДЬЯВОЛА со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Лента появится в российском прокате на день раньше мирового релиза, 21 марта.

«Атмосфера кино» заявила на 26 июля триллер СОБИРАТЕЛЬ ДУШ с Николасом Кейджем и Майкой Монро, повествующий о поисках жестокого серийного убийцы.  

«Вольга» изменила даты у двух своих проектов. Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн дебютирует на неделю раньше запланированного (28 марта вместо 4 апреля), а отечественная мелодрама ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ с Аней Чиповской и Владимиром Яглычом, наоборот, ушла с одного праздничного уикенда на другой – с 7 марта на 1 мая.

Universal Distribution выпустит два европейских фильма – драму ТЕОРИЯ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ (14 марта) и драмеди УИКЕНД С РОДИТЕЛЯМИ (11 апреля).

Фото: кадр из фильма АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ

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