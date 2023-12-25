Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Автор: БК
25 декабря 2023
Лента Валерия Переверзева получила возрастной рейтинг 18+
Министерство культуры России изменило свое решение и выдало прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева БРАТ 3.
Согласно данным в реестре прокатных удостоверений, картину, получившую возрастной рейтинг 18+, можно будет демонстрировать с 17 января.
Лента, которая никак не связана с дилогией Алексея Балабанова, должна была выйти в прокат 23 ноября, однако ей было отказано в выдаче «прокатки». Главные роли в криминальной драме исполнили Тимур Чилянов, Александра Вознесенская, Юрий и Владимир Торсуевы, Оливье Сиу, Наталья Репина, Эрик Робертс и Костас Мэндилор.
Фото: кадр из фильма БРАТ 3
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