Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 октября 2024 года

«Обезьяна» от режиссера «Собирателя душ», новая дата байопика о молодости Трампа и многое другое

На минувшей неделе «КарроПрокат» анонсировал сразу пять новинок на 2025 год – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (13 марта), ПАРА НА ПАРУ (10 апреля), КЛЕВЫЙ УЛОВ (24 апреля), СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (29 мая) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (12 июня).

«Атмосфера кино» назвала новую дату выхода байопика УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА. Теперь лента с Себастьяном Стэном появится на российских экранах 14 ноября. Также на неделю позже ушел боевик МАРИЯ, МАТЬ ХРИСТА – фильм стартует в прокате 12 декабря. Его прошлую дату, 5 декабря, заняла новинка – историческая драма ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ с Рэйфом Файнсом и Жюльетт Бинош. Компания заявила еще две новинки на следующий год: мультфильмы КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (27 февраля) и ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (20 марта).

Global Film выпустит в прокат новую работу от режиссера СОБИРАТЕЛЯ ДУШ Осгуда Перкинса – хоррор ОБЕЗЬЯНА, снятый по мотивам рассказа Стивена Кинга. Фильм стартует на экранах 20 февраля, за день до релиза в США.

Mainstream временно убрал из графика австралийскую драму НОВЕНЬКИЙ с Кейт Бланшетт, запланированную на 21 ноября.

«НМГ Кинопрокат» поставил российский фильм ТУДА на 15 мая. В прокатную сетку также вернулась комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ – теперь ее релиз намечен на 6 февраля.

«Русский Репортаж» выпустит 5 декабря документальный фильм ХАЯО МИЯДЗАКИ И ПТИЦА, посвященный истории создания недавнего аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА.

«Кинологистика» передвинула хоррор КАДАВР с 14 ноября на 31 октября.

«Экспонента Фильм», в свою очередь, сдвинула триллер ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ с Дейзи Ридли с 27 февраля на 27 марта.

В пакете Cinemaus Studio появились две новинки на грядущий ноябрь – АННА И ВАНО, ВАННА И ВИНО (14 ноября) и ЭЛЛИОТ И МАГИЧЕСКИЙ ШАР (21 ноября).

«Кинотайм» выпустит 28 ноября отечественный детектив АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК.

MVK заявил на 30 ноября новую часть альманаха МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК № 176. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ.

Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА