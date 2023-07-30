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Обзор изменений графика релизов на неделе 24-30 июля

Автор: БК

30 июля 2023

Триллеры, хорроры и «Кошмары лунного сада»

На минувшей неделе стало известно о том, что компания «Атмосфера кино» перенесла свой релиз ЛУКАВЫЙ с 26 октября на 4 января 2024 года.

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ от «НМГ Кинопрокат» переехал с 24 августа на 8 февраля 2024 года. 

Дистрибьютор «Русский Репортаж» сдвинул выход фильма ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ с 7 декабря на 18 января 2024 года.

Компания «Экспонента Фильм» перетасовала свой график релизов. Британская драма THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY появится на экранах 5 октября, а не 12 октября, как было запланировано ранее. Хоррор ДОМ-ЛОВУШКА сменил дату с 5 октября на 23 ноября. УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. МИРОВОЙ УРОВЕНЬ выйдет не 12 октября, а на неделю позже, 19-го числа. С этой даты переехал триллер DELIVER US, также на неделю вперед - на 26 октября. В свою очередь THE BRIDGE CURSE. RITUAL поменял дату релиза с 26 октября на 12 октября. Триллер AUXILIO увидит свет 4 января 2024 года вместо 23 ноября 2023 года. 

«Парадиз» заявил фильм ДЖУЛС на 31 августа. Триллер ИГРА В ЛИФТЕ этого прокатчика переехал на 24 августа с 10 августа. СЕМЬ ЛИЦ ДЖЕЙН выйдут на экраны 3 августа, а не 24 августа, как было намечено. ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН попадет в кинотеатры 24 августа вместо 20 июля. Релиз ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ ищет новую дату. 

Global Film запланировала выход хоррора ИГРА В ПРЯТКИ на 31 августа. Universal Distribution наметила релиз КОШМАРОВ ЛУННОГО САДА на 19 октября. Компания TenLetters объявила о двух новых проектах: BEING BETTY FLOOD выйдет 25 января, а GIANTS OF LA MANCHA — 7 марта 2024 года.

Фото: кадр из фильма КОШМАРЫ ЛУННОГО САДА

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