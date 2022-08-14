Обзор изменений графика релизов России с 8 по 14 августа

Новая дата «Иронии судьбы», перевыпуски Ингмара Бергмана

Компания «Централ Партнершип» перенесла на неделю – с 1 на 8 сентября – комедийную мелодраму Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ, голливудский ремейк ИРОНИИ СУДЬБЫ с Эммой Робертс. А историческая драма прокатчика СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ушла с 8 сентября на 20 октября.

«Экспонента Фильм» поменяла местами даты выхода хорроров АПОКАЛИПСИС: ДОРОГА МЕРТВЕЦОВ и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ. АПОКАЛИПСИС теперь выходит 6 октября, ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 20 октября. На 6 октября прокатчик также поставил драму ИСПОВЕДЬ, ранее заявленную на 29 сентября. 15 декабря «Экспонента» покажет на больших экранах новый проект ­– драматический триллер MADELEINE COLLINS с Виржини Эфира.

«Кинологистика» также поменяла местами два проекта: боевик НЕУБИВАЕМЫЙ переехал с 18 на 25 августа, фильм ужасов ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ – с 25 на 18 августа. На 1 сентября компания заявила российскую комедию ПРЕПОДЫ НА ВСЮ ГОЛОВУ.

С 29 сентября на 20 октября Russian World Vision перенесла историческую драму КОРСАЖ, исполнительница главной роли которой Вики Крипс получила приз как лучшая актриса в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. На 6 октября переехала драма ПАССАЖИРЫ НОЧИ с Шарлоттой Генсбур.

На эту же дату Global Film поставила хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ, перенеся криминальный триллер ПАДЕНИЕ ПАРИЖА с Жаном Дюжарденом на 27 октября. С 20 на 13 октября переехала драма СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ. На 20 октября компания заявила триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН. 3 ноября компания выпустит еще один триллер В ЭФИРЕ с Мэлом Гибсоном. ПРОЕКТ «СТЭЛС», заявленный на 27 октября, выбыл из графика релизов.

Компания «Артхаус» перенесла с 8 сентября на 13 октября фэнтези-драму НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ. С 22 на 29 сентября переехал хоррор World Pictures УЖАСАЮЩИЙ.

Прокатчики заявили на этой неделе целый ряд перевыпусков. «Русский Репортаж» выпустит 8 сентября четыре фильма Ингмара Бергмана: ШЕПОТЫ И КРИКИ, СКВОЗЬ ТЕМНОЕ СТЕКЛО, МОЛЧАНИЕ, ОСЕННЯЯ СОНАТА. Компания «Иноекино» заявила на 18 августа комедию РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ, на 1 сентября – аниме ДИТЯ ПОГОДЫ. «ПилотКино» 22 сентября готовит ре-релиз драмы с Адамом Драйвером ГОЛОДНЫЕ СЕРДЦА.

На 3 ноября «Русский Репортаж» заявил байопик об Эмили Бронте ЭМИЛИ с Эммой Маккей в главной роли. 22 сентября Arna Media выпустит фантастическую мелодраму ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ о путешественнице во времени, которая пытается спасти своего возлюбленного.

8 сентября готовится релиз участника фестиваля «Окно в Европу», драмы У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ, 27 октября – семейной комедии Александра Галибина ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ.

Три новых релиза заявила Cinemaus Studio: 25 августа выйдет документальный фильм ЛЕТО, 15 сентября – комедийная драма ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО, 22 сентября – драма ВЕЧНОЕ НОВОЕ.

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