Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров VK

О новом назначении компания объявит в ближайшее время

11 мая сооснователь VK Дмитрий Гришин ушел с позиции председателя Совета директоров и неисполнительного директора, сообщила VK. Компания объявит нового председателя в ближайшее время.

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории Компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем. Желаю Дмитрию удачи во всех его дальнейших начинаниях», — отметил гендиректор VK (Россия) Владимир Кириенко.

Дмитрий Гришин является одним из основателей VK (ранее — Mail.Ru Group). В 2010 году он занял пост исполнительного директора компании, в 2012-м возглавил совет директоров. В 2016 году Гришин покинул должность гендиректора Mail.Ru Group, продолжив заниматься стратегическими вопросами.