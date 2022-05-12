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Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров VK

Автор: БК

12 мая 2022

О новом назначении компания объявит в ближайшее время

11 мая сооснователь VK Дмитрий Гришин ушел с позиции председателя Совета директоров и неисполнительного директора, сообщила VK. Компания объявит нового председателя в ближайшее время.

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории Компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем. Желаю Дмитрию удачи во всех его дальнейших начинаниях», — отметил гендиректор VK (Россия) Владимир Кириенко. 

Дмитрий Гришин является одним из основателей VK (ранее — Mail.Ru Group). В 2010 году он занял пост исполнительного директора компании, в 2012-м возглавил совет директоров. В 2016 году Гришин покинул должность гендиректора Mail.Ru Group, продолжив заниматься стратегическими вопросами.

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