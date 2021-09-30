Иван Гродецкий назначен гендиректором видеосервиса more.tv

Ранее он занимал аналогичный пост в Premier

Бывший гендиректор Premier Иван Гродецкий, который покинул видеосервис в августе, возглавил платформу more.tv. Назначение вступает в силу 4 октября, отмечает «Коммерсантъ». Гродецкий будет работать в операционном управлении заместителя гендиректора «Национальной Медиа Группы» по развлекательному вещанию и гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

Лала Ахмедова, занимавшая пост гендиректора more.tv с декабря 2020 года, станет заместителем генерального директора «СТС Медиа» по спецпроектам.

За первое полугодие 2021 года, согласно отчетам Telecom Daily, доля more.tv на рынке составляет не более чем в 2%. Как отмечают собеседники «Коммерсанта», обсуждение НМГ с «Ростелекомом» по объединению платформы с Wink, у которого, по тем же данным, 6,3% рынка, идет туго и договориться сторонам пока не удалось.

Ранее Иван Гродецкий долгое время работал в видеосервисе Okko, однако покинул компанию после продажи его Сбербанку. Затем он занимал пост исполнительного директора IVI, после чего около года руководил Premier. В августе 2021-го на его место пришла Софья Митрофанова.