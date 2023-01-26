Фильмы вселенной Гарри Поттера пропадут с российских видеосервисов после 31 января

Эту информацию БК подтвердила Амедиатека

Франшизы ГАРРИ ПОТТЕР и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ пропадут из библиотеки Кинопоиска после 31 января. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра.

Фильмы компании Warner Bros., которая в 2022 году остановила выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России, доступны в онлайн-кинотеатре через партнерство с сервисом Амедиатека. Пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека подтвердила БК, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января.

Ранее источники БК сообщали, что у некоторых крупных игроков VOD-рынка контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно.