Кинофестиваль «Герой» объявил шорт-лист конкурсантов

Международный смотр фильмов для детей и юношества пройдет с 19 по 25 мая

II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» объявил конкурсный шорт-лист, в который вошли 63 игровые, анимационные и документальные кинокартины, 27 из них – эксклюзивные премьеры. Основную программу смотра представят 25 стран мира, среди которых Австралия, Белоруссия, Германия, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Мексика, Россия, Сирия и другие. Большинство полнометражных работ авторы представят лично, показы пройдут в Красноярске, Абане, Дивногорске, Норильске и Ужуре.

Полнометражный игровой фильм:

• «Африка» (реж. Дарья Биневская, Россия, 2021, 54 мин., 12+)

• «Юные воины» (реж. Барбара Кэрири, Бразилия, 2020, 74 мин., 0+)

• «Футбол на скале» (реж. Кейван Маджиди, Иран, 2020, 84 мин., 0+)

• «Соседи» (реж. Мано Халил, Швейцария, Сирия, 2021, 124 мин., 12+)

• «Зови меня Дрозд» (реж. Павел Мирзоев, Россия, 2020, 94 мин., 12+)

• «Шамбала» (реж. Артыкпай Суюндуков, Киргизия, 2021, 93 мин., 12+)

• «Вне зоны доступа» (реж. Анна Курбатова, Россия, 2021, 90 мин., 12+)

• «Нормальный только я» (реж. Антон Богданов, Россия, 2021, 96 мин., 12+)

• «Пляжная мечта» (реж. Араш Саджади Хоссейни, Иран, 2021, 93 мин., 12+)

Полнометражные анимационные фильмы:

• «Финник» (реж. Денис Чернов, Россия, 2022, 85 мин., 6+)

• «Кощей. Начало» (реж. Андрей Колпин, Россия, 2021, 90 мин., 6+)

• «Звезды седьмого неба» (реж. Елена Турова, Беларусь, 2020, 72 мин., 6+)

• «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (реж. Алексей Цицилин, Россия, 2021, 104 мин., 6+)

• «Три богатыря и конь на троне» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, Россия, 2021, 75 мин., 6+)

Короткометражнеые игровые фильмы:

• «Твой» (реж. Нур Азар Чами, Ливан, 2021, 11 мин., 0+)

• «Гоша» (реж. Максим Пинчук, Россия, 2021, 13 мин., 12+)

• «Невесомость» (реж. Иван Соснин, Россия, 2021, 25 мин., 6+)

• «Этюд» (реж. Мумин Латифи, Таджикистан, 2021, 16 мин., 12+)

• «Горячий камень» (реж. Лолита Наранович, Россия, 2022, 17 мин., 6+)

• «Робот и Маргарита» (реж. Виола Фоладор, Италия, 2021, 15 мин., 0+)

• «Мечта Зезиньо» (реж. Эдмундо Ласерда, Бразилия, 2021, 20 мин., 0+)

• «Сальвадор Дали» (реж. Эльдиар Мадаким, Киргизия, 2021, 19 мин., 12+)

• «Джованни» (реж. Марко Ди Герландо, Людовика Джибелли, Италия, 2021, 5 мин., 12+)

• «Поропопо - Короткометражный фильм» (реж. Луис Игреха, Бразилия, 2021, 15 мин., 0+)

• «Мне нравится Человек-Паук, и что?» (реж. Федерико Микали, Италия, 2021, 9 мин., 0+)

• «Что сказать вам перед туннелем» (реж. Начо Рос Бернал, Испания, 2022, 15 мин., 12+)

• «Не Иван, или Как приручить Богатыря» (реж. Денис Шаблий, Россия, 2021, 24 мин., 12+)

• «Чем я могу вам помочь?» (реж. Бьянка Джагер Монтоббио, Люксембург, 2021, 6 мин., 12+)

Короткометражные анимационные фильмы:

• «Ты» (реж. Хаочен Ду, Китай, 2021, 5 мин., 6+)

• «Моооцарт» (реж. Пьеро Тонин, Италия, 2021, 10 мин., 0+)

• «Дождь» (реж. Махди Баркзадеган, Иран, 2021, 7 мин., 0+)

• «Доброй ночи» (реж. Хадж Нобин, Индия, 2021, 4 мин., 0+)

• «Спаффи» (реж. Джека Иванц, Словения, 2021, 11 мин., 6+)

• «Вспышка» (реж. Бруно Симойнс, Испания, 2021, 3 мин., 0+)

• «Пирамида» (реж. Мохаммед Газала, Египет, 2021, 7 мин., 0+)

• «Снеговичок» (реж. Алексей Почивалов, Россия, 2021, 3 мин., 6+)

• «Мой друг Тигр» (реж. Татьяна Киселёва, Россия, 2021, 7 мин., 0+)

• «Под облаками» (реж. Василиса Тикунова, Россия, 2021, 4 мин., 6+)

• «Куда уходят папы» (реж. Алина Хабарова, Россия, 2021, 5 мин., 6+)

• «Завтрак для улиток» (реж. Евгений Фадеев, Россия, 2021, 7 мин., 12+)

• «Золотой дворец» (реж. Рим Шарафутдинов, Россия, 2021, 16 мин., 6+)

• «Отключенная голова» (реж. Андреас Дурр, Германия, 2022, 7 мин., 12+)

• «Дневник Андрюши» (реж. Жанна Бекмамбетова, Россия, 2021, 7 мин., 6+)

• «Тин Харр Таай Пинг» (реж. Хейден Чун Хей Мок, Гонконг, 2021, 5 мин., 6+)

• «Режиссер» (реж. Азад Джафарпур, Морад Агпарат, Иран, 2021, 7 мин., 12+)

• «Моя бабушка Матильда» (реж. Мигель Анайя Борха, Мексика, 2021, 10 мин., 0+)

• «Мальчик-мусорщик» (реж. Джек МакХью, Конор МакНалли, Ирландия, 2021, 6 мин., 6+)

• «Доброе сердце Африки. Летние сны доктора Швейцера» (реж. Иван Капустин, Россия, 2021, 11 мин., 12+)

Документальные фильмы:

• «Лида» (реж. Константин Райх, Россия, 2021, 59 мин., 12+)

• «Источник» (реж. Эврим Инджи, Турция, 2021, 4 мин., 12+)

• «Я и кино» (реж. Татьяна Мирошник, Россия, 2021, 53 мин., 12+)

• «Мой друг Йети» (реж. Владимир Кривов, Россия, 2021, 59 мин., 6+)

• «Рефери! Замена!» (реж. Тим ван Гилс, Нидерланды, 2021, 15 мин., 12+)

• «Фильм Сафии» (реж. Хьюберт ван Вейк, Нидерланды, 2021, 15 мин., 6+)

• «Пересекая бассейн» (реж. Радхея Джегатева, Австралия, 2021, 9 мин., 0+)

• «Как приручить медведя» (реж. Владимир Марин, Россия, 2021, 30 мин., 12+)

Программа «Кто твой герой?»

• «Морская история» (реж. Анна Селиванова, Россия, 2021, 2 мин., 6+)

• «Андеграунд» (реж. Александр Маршалик, Россия, 2022, 30 мин., 12+)

• «Генеральная уборка» (реж. Полина Богданова, Россия, 2021, 1 мин., 6+)

• «История лисенка Пуфа» (реж. Татьяна Климова, Россия, 2021, 3 мин., 6+)

• «Маленький герой 2» (реж. Олег Веретенников, Россия, 2021, 10 мин., 6+)

• «Приключения Дори» (реж. Елена Конопелькина, Россия, 2022, 3 мин., 6+)

• «Я буду жить» (реж. Маргарита Буянова, Кристина Капрар, Россия, 2021, 20 мин., 12+)

• «Стеша» (реж. Кирилл Женовачёв, Россия, 2022, 8 мин., 6+)

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края, организатор КГАУК «Енисей кино».