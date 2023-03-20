Турецкий продакшен инвестирует в мультфильм Тимура Бекмамбетова про Ходжу Насреддина

«Базелевс» получит не менее $1 млн

Кинокомпания «Базелевс» заключила соглашение с турецкой Yerli Düşünce Broadcast Media Ltd., крупнейшего производителя контента для государственного телевещателя Турции — Корпорации турецкого радио и телевидения. Турецкая сторона поддержит новый анимационный фильм российской студии про героя восточного фольклора хитроумного Ходжу Насреддина. Проект станет первой крупной ко-продукцией в кино между Россией и Турцией. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении БК.

Режиссером картины стал Тимур Бекмамбетов, основатель и до 2022 года владелец студии «Базелевс». Продюсер намерен создать киновселенную на основе легенд о Ходже Насреддине и полнометражной картины: помимо анимационного фильма, студия также работает над сериалом, комиксами и VR-проектом.

Турецкая компания профинансирует производство проекта и получит права на дистрибуцию на территории своего государства. Турция стала третьей страной, поддержавшей проект о центральноазиатском персонаже. Ранее «Базелевс» заключил ко-продукционное соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией «Казахфильм».

Как сообщает источник РБК, знающий детали проекта, инвестиции турецкой стороны в картину составили $1 млн. Финальный бюджет фильма может превысить 500 млн рублей.

Yerli Düşünce также вложится в создание турецкой анимационной школы, где специалисты «Базелевса» займутся переподготовкой местных актеров в профессиональных художников 3D-анимации. Подобные учреждения уже работают в Узбекистане (в Ташкенте) и в Татарстане (в Альметьевске). «Через вступительный отбор и обучение в двух школах прошло 300 человек, в результате мы выпустили около 30 художников-аниматоров — на рынке анимации это как штат двух крупных студий. Выпускники школ уже задействованы на проекте ХОДЖА НАСРЕДДИН, а в будущем смогут развивать национальные анимационные индустрии», — комментирует генеральный продюсер «Базелевса» Лала Рустамова.

Идея мультфильма о Ходже Насреддине принадлежит Тимуру Бекмамбетову. Зимой 2021 года он представил кукольную постановку в «Театре наций»: персонажей постановки озвучили Константин Хабенский, Евгений Миронов и другие известные актеры.