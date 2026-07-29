Disney может сделать новую часть «Один дома» с Маколеем Калкиным

Инсайдеры утверждают, что у студии уже есть «очень хорошая идея» для возрождения франшизы

По слухам, Walt Disney Studios рассматривает возможность вернуть на экраны семейную франшизу ОДИН ДОМА. Журналист Puck Мэтт Беллони в подкасте The Town рассказал, что представители студии недавно встречались с Маколеем Калкиным, чтобы обсудить потенциальное продолжение.

По словам инсайдера, Disney готова предоставить актеру возможность реализовать собственный «проект мечты», если он согласится вновь сыграть Кевина Маккалистера. Беллони добавил, что у компании уже есть «очень хорошая идея» для возрождения франшизы – об этом ему сообщили сразу несколько источников внутри медиаконгломерата.

Стоит отметить, что еще в прошлом году сам Калкин поделился своим видением продолжения истории. По его задумке, Кевин – овдовевший или разведенный отец, с головой ушедший в работу и почти не уделяющий времени сыну. В какой-то момент он оказывается заперт снаружи собственного дома, а обиженный мальчик устраивает для отца серию фирменных ловушек.

Фото: кадр из фильма ОДИН ДОМА