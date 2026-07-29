top banner

Disney может сделать новую часть «Один дома» с Маколеем Калкиным

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2026

Инсайдеры утверждают, что у студии уже есть «очень хорошая идея» для возрождения франшизы

По слухам, Walt Disney Studios рассматривает возможность вернуть на экраны семейную франшизу ОДИН ДОМА. Журналист Puck Мэтт Беллони в подкасте The Town рассказал, что представители студии недавно встречались с Маколеем Калкиным, чтобы обсудить потенциальное продолжение.

По словам инсайдера, Disney готова предоставить актеру возможность реализовать собственный «проект мечты», если он согласится вновь сыграть Кевина Маккалистера. Беллони добавил, что у компании уже есть «очень хорошая идея» для возрождения франшизы – об этом ему сообщили сразу несколько источников внутри медиаконгломерата.

Стоит отметить, что еще в прошлом году сам Калкин поделился своим видением продолжения истории. По его задумке, Кевин – овдовевший или разведенный отец, с головой ушедший в работу и почти не уделяющий времени сыну. В какой-то момент он оказывается заперт снаружи собственного дома, а обиженный мальчик устраивает для отца серию фирменных ловушек.

Фото: кадр из фильма ОДИН ДОМА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинокомпания братьев Андреасян экранизирует цикл произведений Даши Коэн
Подробнее
Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026
Подробнее
Сердце коммерсанта: итоги российского онлайн-проката за июнь
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года
Подробнее
В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера детективного триллера «Похищение»
Подробнее
«Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино
Подробнее
КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Трансляция финала чемпионата мира по футболу поставила рекорд на спортивном ТВ в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» оказался в лидерах
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия
Подробнее
Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Дзера Байсангурова назначена на должность директора по кинопрокату кинокомпании «Леона»
Подробнее
Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Александра Подрядова покидает должность гендиректора компании «Пионер»
Подробнее
Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года
Подробнее
Дмитрий Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля
Подробнее