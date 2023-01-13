Кинорынок FilMart 2023 состоится в очном формате

Пауза в офлайн-мероприятиях длилась три года

Крупнейший азиатский Кинорынок FilMart планируется провести в этом году в привычном офлайн-формате. Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия, компанию HKTDC.

Изменение формата проведения профессионального конвента стало возможно после снятия большинства COVID-ограничений в Гонконге и материковом Китае. С 29 декабря 2022 года при въезде в Гонконг не требуется сдавать ПЦР-тест до или проходить его по прибытии, или отправляться на карантин. С 8 января 2023 года вновь была открыта граница Гонконга с материковым Китаем, хотя и с учетом ежедневной квоты на въезд и выезд в 60 000 человек в день.

Теле- и Кинорынок FilMart продлится четыре дня и пройдет в период с 13 по 16 марта в конгрессно-выставочном центре в Венчае при поддержке Совета по развитию торговли Гонконга. Проводимый параллельно рынок кинопроектов HAF пройдет с 13 по 15 марта.

Работа по привлечению участников будущего Кинорынка ведется уже несколько месяцев. Специальный стенд на прошедшем в ноябре AFM анонсировал различные скидки для тех компаний, которые пройдут регистрацию заблагоременно. Также организаторы мероприятия пообещали потенциальным делагатам снижение взносов на участие, скидки на стенды и помощь с перелетом и размещением.

Уже несколько кинокомпаний с материкового Китая неофициально заявили о желании участвовать в грядущем Filmart. Для некоторых топ-менеджеров это будет первая деловая поездка за пределы материка за три последних года. Общее количество участников пока не известно, регистрация делегатов продолжается.

В 2020, 2021 и 2022 годах FilMart из-за пандемии коронавируса не проводился вживую. Вместо этого Кинорынок проходил в режиме онлайн в августе 2020 года, марте 2021 года и марте 2022 года. В FilMart-2022 приняли участие 749 виртуальных экспонентов, 8 000 участников киноотрасли из 81 страны, 2 400 международных кино- и телекомпаний, благодаря чему было проведено 2 500 виртуальных деловых встреч.

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