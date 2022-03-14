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Гонконгский кинорынок Filmart начал свою работу в онлайн-формате

Автор: Виолетта Палий

14 марта 2022

В мероприятиях примут участие более 740 компаний

14 марта в онлайн-формате начал свою работу кинорынок Filmart. В серии мероприятий участвуют более 740 компаний, в числе которых Китайская международная телекорпорация (CITVC), видеосервисы iQIYI, Youku и Bilibili, Tencent, а также компании Walt Disney, Huace Group, NHK Enterprise, Inc и другие. Представители киноиндустрии из Китая, Европы, Японии, Кореи, Филиппин, Таиланда, США и других регионов представят порядка 2300 своих фильмов и сериалов на специальной онлайн-платформе. Форум продолжит работу до 17 марта.  

Уже в первый день на сессии, посвященной авторам из Азиатско-Тихоокеанского региона, руководитель отдела контента и разработки компании Walt Disney в регионе Джессика Кэм-Энгл рассказала, как видеосервис Disney+ сотрудничает с создателями контента. Также свой сериальный контент представили компании из Японии, а в рамках одной из сессий прошло обсуждение возможностей глобализации китайских кино- и телепроектов. 

Завтра на форуме пройдут обсуждения последних разработок в области созданий виртуальных симуляций людей, а также о том, как блокчейн меняет ландшафт инвестиций, производства и других отраслей. Кроме того, эксперты отрасли обсудят локализации сериалов и телепроектов. На площадке также пройдут презентация контента китайского видеосервиса iQiyi, питчинг гонконгских дебютантов и обсуждения особенностей создания и продвижения китайского контента.

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