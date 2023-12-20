Два российских фильма вошли в программу Роттердамского кинофестиваля
Автор: БК
20 декабря 2023
Смотр пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года
53-й Международный кинофестиваль в Роттердаме объявил программу, и в нее попали две российских картины.
Драма ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ Томы Селивановой будет показана в секции полнометражных дебютов Bright Future. В центре повествования ленты оказывается кинорежиссер Дина, которая едет в экспедицию по России с немецким музыкантом Йоханом – между героями возникает чувство влюбленности, однако у них слишком разные цели в этом путешествии.
Лента «Магия и пропаганда» Лилии Филиной, в свою очередь, примет участие в программе короткого и среднего метра.
Смотр пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года.
Фото: кадр из фильма ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ
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