Два российских фильма вошли в программу Роттердамского кинофестиваля

Смотр пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года

53-й Международный кинофестиваль в Роттердаме объявил программу, и в нее попали две российских картины.

Драма ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ Томы Селивановой будет показана в секции полнометражных дебютов Bright Future. В центре повествования ленты оказывается кинорежиссер Дина, которая едет в экспедицию по России с немецким музыкантом Йоханом – между героями возникает чувство влюбленности, однако у них слишком разные цели в этом путешествии.

Лента «Магия и пропаганда» Лилии Филиной, в свою очередь, примет участие в программе короткого и среднего метра.

Смотр пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года.

Фото: кадр из фильма ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ