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IMAX отчиталась о доходах за 2023 год

Автор: Илья Кувшинов

9 января 2024

Корпорация смогла заработать $1,06 млрд в мировом прокате

IMAX опубликовала финансовый отчет по итогам 2023 года – по сообщению The Hollywood Reporter, корпорация смогла заработать $1,06 млрд в мировом прокате. Данная цифра оказалась близка к рекордным допандемийным показателям компании ($1,1 млрд за 2019 год).

Среди успешных проектов IMAX в минувшем году – ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана ($183,2 млн мировых сборов), фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR и множество других голливудских и международных проектов, а также концертов и трансляций. Отмечается, что данные о мировой кассе за 2023 год не включают в себя сборы за бронирование билетов на территории Китая – с ними прошлогодняя касса IMAX составила бы $1,09 млрд.

Рекордными оказались не только сборы IMAX на территории США ($393,2 млн), но и прибыль от проката местных картин в Китае, Индии, Японии, Индонезии и Таиланде ($227,1 млн).

Прошлогодние показатели мировых сборов корпорации на 24,4% превысили результат IMAX за 2022 год – тогда они составили $851 млн, правда, опять же, без учета сборов за бронирование билетов на территории Китая, когда там демонстрировался АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ.

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