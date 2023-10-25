IMAX отчиталась о доходах за третий квартал 2023 года

Выручка корпорации выросла после релиза «Оппенгеймера»

Корпорация IMAX опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала 2023 года. Его детали приводит The Hollywood Reporter.

Сообщается, что выручка компании за минувший квартал составила $103,9 млн, что превышает прошлогодний результат за тот же период на 51%. Прибыль, в свою очередь, cоставила $12 млн, а прибыль на акцию достигла 35 центов.

Этому успеху корпорация обязана ОППЕНГЕЙМЕРУ Кристофера Нолана, сумевшему заработать более $184 млн только в одних IMAX-залах по миру, войдя в топ-5 самых кассовых IMAX-релизов в истории.

Другими крупными релизами в премиальном формате стали МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ и ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ. Мировые кассовые сборы картин в IMAX за третий квартал 2023 года выросли на 98% по сравнению с прошлогодними данными и составили в общей сложности $347 млн.

Отмечается, что в IMAX-залах по миру хорошо работали и местные проекты – в частности, китайский фэнтези-боевик ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1, заработавший в премиальном формате более $35 млн.

Также сообщается, что перевыпуск концертного фильма группы Talking Heads НЕ ИЩИ СМЫСЛА стал самым прибыльным IMAX-ивентом в истории – лента освоила почти $641 тысяч на 25-ти полностью распроданных сеансах в Северной Америке и одном в BFI IMAX в Лондоне. По окончании одновременного показа ленты Джонатана Демме зрители смогли увидеть прямую трансляцию Q&A c участниками группы, специально воссоединившимся для премьеры картины в рамках кинофестиваля в Торонто.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР