«Анора» выиграла главную награду премии Independent Spirit Awards

Фильм Шона Бэйкера также удостоился приза за лучшую режиссуру и лучшую главную роль

Стали известны победители премии Film Independent Spirit Awards, которая вручается за достижения в области независимого кино.

Главный приз за лучший фильм достался драмеди АНОРА. Лента Шона Бэйкера также удостоилась награды за лучшую режиссуру и лучшую главную роль (Майки Мэдисон).

Статуэтка за лучший дебютный фильм ушла драмеди МЛАДШИЙ БРАТ Шона Вана. Лучшим зарубежным фильмом стал латвийский мультфильм ПОТОК Гинтса Зилбалодиса.

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – АНОРА

• Лучший режиссер – Шон Бэйкер (АНОРА)

• Лучшая главная роль – Майки Мэдисон (АНОРА)

• Лучшая роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучшая прорывная роль – Мэйси Стелла (МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА)

• Лучший сценарий – Джесси Айзенберг (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучший дебютный фильм – МЛАДШИЙ БРАТ

• Лучший зарубежный фильм – ПОТОК

• Лучший новый сериал – «Сегун»

• Лучшая главная роль в новом сериале – Ричард Гэдд («Олененок»)

• Лучшая роль второго плана в новом сериале – Нава Мау («Олененок»)

• Лучшая прорывная роль в новом сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)

• Лучший актерский состав в новом сериале – «Как умереть в одиночестве»

Фото: кадр из фильма АНОРА