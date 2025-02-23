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«Анора» выиграла главную награду премии Independent Spirit Awards

Автор: Илья Кувшинов

23 февраля 2025

Фильм Шона Бэйкера также удостоился приза за лучшую режиссуру и лучшую главную роль

Стали известны победители премии Film Independent Spirit Awards, которая вручается за достижения в области независимого кино.

Главный приз за лучший фильм достался драмеди АНОРА. Лента Шона Бэйкера также удостоилась награды за лучшую режиссуру и лучшую главную роль (Майки Мэдисон).

Статуэтка за лучший дебютный фильм ушла драмеди МЛАДШИЙ БРАТ Шона Вана. Лучшим зарубежным фильмом стал латвийский мультфильм ПОТОК Гинтса Зилбалодиса.

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – АНОРА
• Лучший режиссер – Шон Бэйкер (АНОРА)
• Лучшая главная роль – Майки Мэдисон (АНОРА)
• Лучшая роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучшая прорывная роль – Мэйси Стелла (МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА)
• Лучший сценарий – Джесси Айзенберг (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучший дебютный фильм – МЛАДШИЙ БРАТ
• Лучший зарубежный фильм – ПОТОК
• Лучший новый сериал – «Сегун»
• Лучшая главная роль в новом сериале – Ричард Гэдд («Олененок»)
• Лучшая роль второго плана в новом сериале – Нава Мау («Олененок»)
• Лучшая прорывная роль в новом сериале – Джессика Ганнинг («Олененок»)
• Лучший актерский состав в новом сериале – «Как умереть в одиночестве»

Фото: кадр из фильма АНОРА

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