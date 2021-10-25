Школа «Индустрия» запускает кинопрограммы с экспертами, работавшими с Netflix, HBO и Disney

Всего начнут работать восемь курсов

Школа кино и телевидения «Индустрия» анонсирует запуск новых кинопрограмм, авторами которых станут эксперты мировой киноиндустрии. Среди кураторов курсов — сценаристы и продюсеры, работавшие с кинокомпаниями Disney, Warner Bros. и Touchstone Films, стриминговым сервисом Netflix, каналом HBO и другими известными брендами.

Среди ведущих программы спикеров — сценарист и продюсер Гленн М. Бенест, сотрудничавший с автором КРИКА Уэсом Крэйвеном. Специально для «Индустрии» Бенест будет преподавать курс «Сценарий Хоррора». Автор программы «Сценарий полнометражного фильма» Габриэль Келли работала со режиссером Сидни Люметом над разработкой проектов «Вердикт», «Смертельная ловушка» и др. Куратор курса «Написание пилота анимационного сериала» Том Пинчак занимался разработкой анимационной франшизы «Гормити», которая представлена на Netflix.

Всего в рамках нового цикла будет запущено 8 международных кинопрограмм:

• сценарий хоррора;

• основы сценарного мастерства;

• креативное продюсирование;

• создание полнометражного фильма;

• написание комедийных сценариев;

• написание пилота драматического сериала;

• сценарий полнометражного фильма;

• написание пилота анимационного сериала.

Средняя продолжительность курсов — от 1 до 4 месяцев. Все занятия будут проходить онлайн в формате вебинаров. В течение всего курса преподаватели будут лично направлять каждого студента и помогут пройти все стадии создания проекта с применением международных практик. По окончанию обучения студенты получат сертификаты от Высшей школы «Среда обучения» и Школы кино и телевидения «Индустрия».

Условия приема на курс, цена обучения и другие детали доступны по ссылке: https://industry.sredaobuchenia.ru/international-cources