Российские кинокомпании представляют свои проекты участникам рынка Ближнего Востока

В оффлайн-формате на кинорынке DISCOP Dubai присутствуют 12 отечественных производителей

С 17 по 19 мая в Дубае проходит рынок телевизионного контента DISCOP Dubai. Всего на индустриальной площадке, собирающей ключевых игроков Ближнего Востока и Северной Африк будет участвовать 28 российских компаний – производителей фильмов, сериалов и анимации; 12 из них – в оффлайн-формате на стенде Russian Content Worldwide, организованном Роскино при поддержке Минкультуры РФ.

В рынке DISCOP Dubai участвуют около 150 байеров из ОАЭ, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Марокко, Алжира, Ливана, Туниса и Индии.

Свои проекты на стенде Russian Content Worldwide представляют: All Media (a START company), CTB, «Водород», «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор контента холдинга ВГТРК), «Цифровое телевидение», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», IVI, Start, кинокомпания «Русское», представители анимационной индустрии «Союзмультфильм», ГК «Рики» и студия «Платошка». Также международные представители смогут ознакомиться с продукцией других российских производителей контента в рамках печатного и digital-каталога: «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Марс Медиа Энтертейнмент», 1-2-3 Production, Star Media, Russian World Vision, Kion, «Один-Медиа, «Игмар», продюсерская компания «Среда», студия «Рок», Пятый канал, НТВ, «Кинолэнд», «ПРАД-медиа», анимационная студия «Паровоз».

Фильмы и сериалы

Кинокомпания «Водород» представит международным байерам биографическую драму ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, посвященную кругосветному полету известного путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре – он совершил его в 2016 году за 11 дней и установил мировой рекорд. В главной роли – Федор Бондарчук, который также выступил одним из продюсеров картины. Производством занимаются компании Art Pictures Studio и «Водород».

All Media (a Start company) представляет семейное фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА (в главных ролях – Таисья Калинина, Екатерина Климова, Данила Якушев, Ирина Розанова) и оригинальный триллер Start МНОГОЭТАЖКА, а также ряд анимационных проектов. Также All Media привезет романтическую мелодраму ДУНАЙ и оригинальные проекты START – триллер ПОДЕЛЬНИКИ и комедию ХОЧУ ЗАМУЖ.

Онлайн-кинотеатр IVI презентует четыре сериальных проекта – это комедии «Нежность», «Везет» «И снова здравствуйте! » и новую криминальную драму «Химера», релиз которой запланирован на сентябрь 2022 года.

Видеосервис Start представляет комедию «Сестры», детективное драмеди о семье вампиров «Вампиры средней полосы» и один из самых успешных комедийных проектов Start «ИП Пирогова». Также Start покажет продолжение мистической драмы «Пассажиры», оригинальную экшн-драму «КрисТина» и психологический триллер о профессиональном переговорщике «Медиатор».

Компания «Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента холдинга ВГТРК, в этом сезоне представляет вниманию байеров новый исторический сериал телеканала «Россия» – приключенческая драма «Елизавета», действие которой разворачивается в 1725 году. Также байерам впервые представят сериал «Стенограмма судьбы» и документальный фильм «Ямал. Заповедная зона».

Кинокомпания «Русское» презентует новый сериал «Жестокий мир мужчин» об успешной молодой женщине-финансисте, которая становится жертвой финансовой аферы (в главной роли – Равшана Куркова). Для компании это будет первое знакомство с регионом MENA.

«Кинопоиск» покажет новинку – драматический сериал «Нулевой пациент» (совместно с продюсерской компанией «Среда») о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Также в пакете онлайн-кинотеатра – экранизация фэнтези-бестселлера ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 1 и первый проект платформы в жанре взрослой анимации – мультсериал «Киберслав».

Анимация

В сегменте анимации российские компании покажут международным байерам как полнометражные фильмы, так и мультсериалы. Кинокомпания СТВ представляет новинку – анимационный полнометражный мюзикл БАРБОСКИН ДЭНС, основанный на популярном сериале «Барбоскины» про веселую семью: маму, папу и пятерых щенят. Другой новый проект – «Маракуда» – рассказывает о древних временах, племенной эпохе; это история взросления, где в центре сюжета – юноша, в борьбе за выживание обретающий мудрость, сострадание и умение прощать.

Киностудия «Союзмультфильм» на DISCOP Dubai делает ставку на следующие анимационные сериалы: «Тайны Медовой Долины», «Приключения Пети и Волка», «Пластилинки», «Монсики», «Простоквашино». Представители студии подчеркнули, что проекты адаптированы под местный рынок и предлагаются локальным игрокам на классическом арабском языке.

ГК «Рики» представляет свои популярные анимационные сериалы «Фиксики», «Тима и Тома», «Малышарики», «Бодо Бородо», а также последний полнометражный фильм ФИННИК – проект уже продан в более чем 30 стран. В рамках рынка компания намерена завершить переговоры о кинопрокате ФИННИКА в странах Ближнего Востока и Турции.

Анимационная студия «Платошка» делает акцент на первый сезон сериала «Цветняшки» (для аудитории 0-5 лет). В июне этого года планируется закончить дублирование первого сезона сериала на английский и китайский языки.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» представляет четыре анимационных проекта производства анимационной студии «Паровоз»: «Кошечки-Собачки», «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» для аудитории 3-6 лет и «Сказочный патруль» – для аудитории 6-12 лет.