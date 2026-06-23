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Instagram* планирует экспериментировать с новыми форматами для ТВ-приложения

Автор: БК

23 июня 2026

Ранее компания уже начала тестирование функции Series для Reels

Социальная сеть Instagram*, запустившая в прошлом году приложение Instagram TV, заявила, что намерена экспериментировать с контентом большей продолжительности, сериалами и прямыми трансляциями.

Новые форматы должны расширить возможности платформы за пределами коротких роликов и приблизить ее к стриминговым сервисам. Ранее компания уже начала тестирование функции Series для Reels, которая позволяет объединять контент в последовательные эпизоды.

Instagram TV получит ряд новых функций, включая тематические каналы, поддержку горизонтального видео, возможность просмотра Stories и трансляцию контента со смартфона на телевизор. Отмечается, что, помимо Amazon Fire и Google TV, оно также будет доступно на телевизорах Samsung.

* принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

Фото: Instagram

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