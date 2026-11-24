Партнерство направлено на минимизацию разрыва между обучением и входом в индустрию

Институт кино НИУ ВШЭ и независимое агентство талантов PlusSeven заключили соглашение о сотрудничестве и индустриальном партнерстве. В его рамках студенты Института получат возможность в приоритетном порядке получать экспертизу агентства в карьерном сопровождении и продвижении, а PlusSeven – первыми рассматривать выпускников Института при формировании пула талантов и обсуждении потенциального сотрудничества.

Соглашение направлено на минимизацию разрыва между обучением и реальным входом молодых специалистов в индустрию: PlusSeven получит доступ к подписанию выпускников еще на этапе обучения. Партнерство также предусматривает участие агентства в оценке проектов, формировании рекомендаций и создании профессиональных связей.

Партнерство затрагивает студентов бакалавриата и магистратуры по направлению «Кинопроизводство», которое готовит универсальных специалистов в индустрии (режиссеров, сценаристов и продюсеров).

В числе пула талантов PlusSeven – сценаристы Андрей Золотарев, Дарья Грацевич, режиссеры Клим Козинский, Дмитрий Тюрин, Анна Меликян и многие другие.