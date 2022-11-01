ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию молодежного контента

Подать проект можно с 1 ноября по 1 декабря

Институт развития Интернета объявил о старте конкурса на создание молодежного контента. Подать заявку можно с 1 ноября по 1 декабря до 18:00 мск. Проекты должны затрагивать актуальные для аудитории от 14 до 35 лет темы: поиск себя и отношения с миром, выбор жизненного пути, культурное многообразие и инклюзия.

Заявки принимаются в четырех направлениях: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО).

В этот раз будет изменена процедура оценивания. Так, эксперты в первую очередь рассмотрят актуальность проектов, соответствие темам отбора и художественную ценность. Проекты с минимальным проходным баллом будут далее оцениваться по бизнес-плану, бюджету на производство и продвижение. Проекты финалистов будут представлены на очной защите перед конкурсным комитетом ИРИ.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте ИРИ. Кроме того, участникам доступен акселератор, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи.

Питчинги финалистов, анонс победителей и распределение финансирования состоятся в 2023 году.