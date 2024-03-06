ИРИ объявил первых лауреатов III Национальной премии интернет-контента
Церемония вручения прошла на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае
5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае прошла первая часть церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента.
В числе обладателей наград, вручаемых Институтом развития интернета (ИРИ), оказался молодежный актерский состав криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», создатели космической драмы ВЫЗОВ и мультсериала «Супергерои.ру», а также другие отечественные проекты.
Полный список лауреатов
• Проект в вертикальном формате – «Ваня, спасай!»
• Анимационный проект – «Супергерои.ру»
• Музыкальный клип – Дима ОМ. – «Дима дома»
• Вирусный контент – Финал сериала «Реальные пацаны»
Тематические номинации
• «Делая мир лучше» – «#невсёравно»
• «Сохраняя историческую память» – «Проект 1812», часть 2
• «Искусство просвещать» – «Образцовое чтение»
Специальные номинации
• «Наука в фокусе» (вручается совместно с «Движением первых») – «Наука для всех»
• «Конструируя новую реальность» (вручается совместно со Всемирным фестивалем молодежи) – компьютерная игра Atomic Heart
• «Голос поколения» – молодежный актерский ансамбль сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• «Великий могучий» (вручается совместно с Росмолодежью) – «Русский мир»
• «Мы из будущего» (вручается совместно с Российским обществом «Знание») – ВЫЗОВ
• «Мир должен знать» – «Про людей и про войну»
• «Открываем Россию» – «Национальный акцент», «Мы и они»
Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая в Москве.