Институт развития интернета начал прием заявок на поддержку контента

Подать идеи сериалов, видеоигр и другие проекты можно до 28 февраля

Институт развития интернета (ИРИ) объявил о начале приема заявок на два отбора на производство интернет-контента: конкурс на создание социально значимого контента для молодежи (подробнее — по ссылке) и конкурс на создание национального контента в цифровой среде (детали — по ссылке).

Проекты принимаются до 28 февраля до 18:00 (по Мск). Победители отборов будут ориентровочно известны в апреле 2022 года.

«Конкурсы обладают довольно существенными различиями, они касаются как тематических линий, направлений контента, процедуры рассмотрения заявок, так и сроков производства. Например, в отборе на создание молодежного контента время производства проекта ограничено текущим годом, во втором конкурсе к рассмотрению принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 2024 включительно. Кроме того, обязательное условие конкурса нацконтента – очная защита заявок финалистов перед членами Продюсерского совета», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По словам Гореславского, в результате отборов ИРИ желает получить не только крупные проекты в блогосфере и социальных сетях, а также сериалов, но и видеоигр на самую разную тематику. Поддержка полнометражных художественных, документальных и анимационных картин в этом году не предусмотрена.

Кроме того, при условии показа проекта на ТВ, прокатное окно между премьерой в Интернете и показом на других площадках должно составлять не менее месяца.

Ранее гендиректор ИРИ Алексей Гореславский сообщил, что бюджет организации на поддержку интернет-контента в 2022 году составит 15 млрд рублей. При этом из бюджета института в 2022-м на сериалы скорее всего будет выделено от 3 млрд до 5 млрд рублей. Иными словами, ИРИ может софинансировать порядка 20–30 сериалов.