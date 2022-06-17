Константин Эрнст представил первые отрывки фильма «Вызов» и телешоу с участием аватаров

В рамках сессии ПМЭФ эксперты обсудили перспективы медиаиндустрии

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась дискуссия «Как раньше уже не будет: Перезагрузка рынка контента», в которой участвовали: генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров, генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова, исполнительный директор «Института развития интернета» Елена Лапина, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, генеральный директор Роскино Инна Шалыто, генеральный директор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Участниками дискуссии также выступили генеральный директор «КМГ» Анастасия Горелкина и гендиректор видеосервиса more.tv Дмитрий Гранов. Модератор — редактор и обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

На старте дискуссии Сусанна Альперина отметила, что в настоящее время представители медиаиндустрии наблюдают за процессом ее перерождения. Иными словами, уточнила модератор, рынок не умирает, а перерождается.

Первым из спикеров слово было предоставлено Александру Жарову, который отметил, что ресурсы между различными медиасредами холдинга распределяются равномерно. По словам Жарова, в холдинге есть пять собственных продакшенов, что позволяет ему смотреть в будущее с высокой степенью уверенности и заполнять пустеющие ниши оригинальным контентом. В частности, онлайн-кинотеатр Premier, который выпустил в 2021 году 14 оригинальных проектов, в этом году покажет почти в два раза больше контента, и уже в следующем году планируется выпускать не менее двух премьер в месяц. Также глава холдинга напомнил про платформу Rutube, которая в январе насчитывала 11 млн уникальных пользователей, а в апреле — уже 25 млн человек, и сервис вертикального видео Yappy, который, как отметил Жаров, не станет вторым тиктоком. «В ближайшее время там появится тот функционал, который нужен людям, чтобы общаться». Сейчас сервис насчитывает более 4 млн пользователей.

Глава «Национальной медиа группы» Светлана Баланова: отметила, что говорить о разных средах потребления контента довольно странно. В частности, холдинг НМГ за последние два года прошел кардинальный скачок с точки зрения интеграции разных сред, поэтому сложно говорить, где в первую очередь зритель потребляет контент.

На вопрос, как индустрии принять вызовы нового времени, Константин Эрнст не ответил напрямую. Вместо этого глава Первого канала предоставил черновой материал нового проекта, который планируется выпустить на телеканале в сентябре. Речь идет о шоу с участием аватаров, в котором, как заявил Эрнст, будут также использоваться персонажи «Союзмультфильма». Также Константин Львович показал отрывки из фильма ВЫЗОВ Клима Шипенко, часть съемок которого проходила на МКС.

Исполнительный директор «Института развития интернета» Елена Лапина отметила, что из тех сумм, которые ИРИ выделяет на поддержку интернет-контента, лишь часть идет на сериалы. По словам Лапиной, ведомство в этом году будет поддерживать крупные проекты видеосервисов, заручившись финансовой поддержкой самих платформ или инвесторов. Одно из условий поддержки — наличие окна между выходом в цифровой среде и на телеканале или в прокате, которое будет составлять, например, 30 дней. Также Лапина отметила, что ИРИ обсуждал с Минкультуры РФ возможность выпуска поддерживаемых ведомством проектов в кинотеатрах.

Гендиректор Вконтакте Марина Краснова рассказала о новых наработках социальной сети. Так, среднее время медиапотребления пользователей Вконтакте выросло во втором квартале 2022 года до 45,3 минут с 42,7 минут в первом квартале этого же года. Кроме того, платформа запустила технологию нейросетевого автоулучшения видео, которая убирает шумы на видео, стабилизирует картинку и вносит другие изменения. Также социальная сеть представила дополнительные AR- и VR-инструменты для авторов медиконтента, инструмент для коллективного просмотра контента, а также алгоритм для адаптации видео под потребности каждого пользователя.

Константин Эрнст добавил, что все сейчас должны производить новый контент, т.к. время изменилось вместе с интересами людей. Также глава Первого канала подверг критике пиплметры, которые сейчас используются для измерения аудитории контента. «Нужно, чтобы новые люди новые средствами измеряли реальный контентный успех, и рекламодатели будут понимать, что они платят не за фуфло, а за размещение в реально успешных проектах», — заявил Эрнст. После того, как речь зашла об измерителе аудитории интернета, Константин Львович призвал говорить друг другу правду, а не врать в традициях предыдущих 30 лет. Также Эрнст заявил о необходимости собраться представителям интернет-индустрии и разработать единую систему измерения, ведь рынок не знает реальную реакцию аудитории на новый контент. «Вы никогда не узнаете ничего, если не будет достоверных измерений. Те измерения, которые нам предлагаются, никогда не будут достоверными», — заключил гендиректор Первого канала.

«Анимация будет кардинально меняться, уже меняются темпы ее производства», — заявила глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Относительно международного сотрудничества Слащева заявила, что компания потеряет 30% своей выручки в 2022 году из-за того, что не состоятся заключенные сделки и не будут оплачены международные контракты. Также Слащева напомнила, что «Союзмультфильм» переходит на игровые движки для создания своих проектов и использует виртуальные студии для съемок.

«Надо понять все необходимости нашей аудитории для того, чтобы эту аудиторию осваивать, — отметил генпродюсер Okko Джаник Файзиев в ходе дискуссии. — Я всегда ратовал за то, чтобы в измерении присутствовали цифры пиратства и безконтрольного смотрения в интернете, т.к. мне кажется, что суть госсубсидий на поддежку кинематографа или визуального контента заключается в том, чтобы сограждане могли смотреть этот продукт. Если мы измеряем количество проданных билетов, рейтинги или суммарные оценки, то это всегда будет узкое и неточное измерение, — добавил Файзиев. — Когда мы знаем, что вышедший фильм собрал столько-то в прокате, а на такой-то платформе столько-то просмотров, но дальше не учитываем ни социальные сети, ни бесконтрольное смотрение или пиратские сайты, мы не сможем понять, насколько реально была эффективна господдежка кино», — заключил генпродюсер видеосервиса.

Слово также взяла генеральный директор Роскино Инна Шалыто, которая вступила в эту должность в конце апреля. Она напомнила о ключевых продуктах организации, в частности, по словам Шалыто, офлайн-мероприятия Роскино будут теперь проходить совместно с онлайн-форматом. Глава Роскино напомнила о том, что уже открылись недели российского кино в Киргизии, Азербайджане и Вьетнаме, а также отметила, что Key Buyers Event в этом году планируется провести в офлайн-формате в Дубае.

Заключительное слово в ходе дискуссии взял гендиректор компании «Медиаслово» Данила Шарапов, который напомнил, что пиратство является одной из главных проблем индустрии, призвав компании VK и Яндекс удалять пиратские ссылки на российский контент. Также Шарапоа заключил, что современные системы измерения аудитории действительно устарели.