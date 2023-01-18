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ИРИ выделит на поддержку проектов 20,7 млрд рублей в 2023 году

Автор: Виолетта Палий

18 января 2023

За минувший год ведомство поддержало 776 проектов

В 2022 году Институт развития Интернета (АНО «ИРИ») поддержал 776 проектов, при этом получено было 7615 заявок. Об этом заявил глава ИРИ Алексей Гореславский. Бюджет ИРИ в 2022 году составил 19 млрд рублей с учётом остатка с 2021 года (порядка 4 млрд рублей). Для сравнения, в 2021-м было поддержано 517 проектов.

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина подчеркнула, что указанные цифры относятся не только к аудиовизуальным проектам.

При этом бюджет ИРИ, направленный на поддержку проектов в 2023 году, составит 20,7 млрд рублей. Из этой суммы порядка 3 млрд рублей заложены на «молодежный контент», который должен быть реализован в 2023 году, остальные средства будут вложены в долгосрочную реализацию «национального контента» — в течение 2023-2025 годов. Об этом заявил глава ИРИ Алексей Гореславский. Вся сумма включает, в частности, финансирование аудиовизуальных проектов.

В нынешнем году в числе приоритетных будут проекты о супергероях, инклюзивный контент, а также проекты, которые помогут зрителю осмыслить новую реальность — на тему импортозамещения, преодоления санкционных ограничений, СВО, жизни на новых территориях и другие. Наиболее востребованными героями являются – простые люди с активной жизненной позицией, волонтеры, предприниматели, фермеры и предприимчивые жители маленьких городов. 

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