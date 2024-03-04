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ИРИ подвел итоги конкурсных отборов на создание молодежного контента и дебютных проектов

Автор: БК

4 марта 2024

Общая сумма поддержки 88 проектов составит около 2,8 млрд рублей

Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей сразу двух отборов – конкурса на создание молодежного контента и конкурса дебютов. Сообщается, что общая сумма поддержки 88 проектов составит около 2,8 млрд рублей.

В рамках конкурса на создание молодежного контента ИРИ поддержит 71 проект из 129, допущенных до очной защиты. Все проекты должны быть реализованы до 30 ноября 2024 года.

В категории «Видеоконтент» победителями стали 14 сериалов. Среди них – документальный фильм о Романе Костомарове «Роман Костомаров: Рожденный дважды», веб-сериал о природе таланта и цене популярности «Залетела в тренды», молодежный веб-сериал «Многогранники» по одноименной книге Натальи Способиной, проект «Трудная», в центре которого история героини сериала «Новенький» Влады Тумановой, фантастический веб-сериал о киберспорте и мире подпольных сетевых игр «Жизнь одна».

Победителями конкурса дебютов стали 17 проектов, каждый из которых получит до 3 млн рублей на его создание. Заявки принимались на съемку пилотного эпизода сериала (7-12 минут) или короткометражного фильма (3-25 минут). Контент должен быть создан до 1 августа 2024 года и размещен, в первую очередь, на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков.

Среди художественных фильмов – проект «О нерадивом отце и красной лошади» о мужчине, который пытается восстановить отношения с сыном после развода, лента «АБА И SON», посвященная национальным корням на примере бурятской семьи, фильм «Неприкасаемая» о важности человеческого общения в эпоху развития искусственного интеллекта, проект о ценности семьи «Черепаха», мультфильм о блокаде Ленинграда глазами детей – «Блокадные сказки Серафимы», пилоты сериалов «Человек невидимка из 7Б» о силе любви и вере в себя и «Бабушка, Маша и Mashunya» о поисках эликсира молодости.

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