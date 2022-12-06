ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Церемония награждения запланирована на весну 2023 года

Институт развития Интернета (ИРИ) анонсировал начало приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения индустриальной премии для создателей социально значимого контента в Интернете запланирована на весну 2023 года. Награда будет вручаться в 36 номинациях. Подать заявку можно до 30 декабря 2022.

В премии этого года появятся новые номинации. Теперь наградами будут также отмечены лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ.

Финалистов определит Экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.