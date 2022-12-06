top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

6 декабря 2022

Церемония награждения запланирована на весну 2023 года

Институт развития Интернета (ИРИ) анонсировал начало приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения индустриальной премии для создателей социально значимого контента в Интернете запланирована на весну 2023 года. Награда будет вручаться в 36 номинациях. Подать заявку можно до 30 декабря 2022.

В премии этого года появятся новые номинации. Теперь наградами будут также отмечены лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ.

Финалистов определит Экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.  

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры назвало приоритетные темы поддержки кинопроизводства в 2023 году
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2022 года
Подробнее
Sony Pictures займется дистрибуцией проектов компании Legendary
Подробнее
Okko назвал премьеры декабря 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 9» вырвались в лидеры
Подробнее
«МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Игорь Потапов возглавил отдел внешних коммуникаций телеканала «Россия»
Подробнее
Premier анонсировал новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Wink анонсировал новинки декабря 2022 года
Подробнее
«Новогодняя битва» 2022: два Котта и Чебурашка
Подробнее
По итогам 11 месяцев 2022 года доля российского кино в прокате превысила 50%
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства
Подробнее
Видеосервис more.tv представил обновления библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 9» обошли восьмую часть
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 ноября по 4 декабря
Подробнее
ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютантов
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Елки 9»
Подробнее
Касса четверга: «Елки 9» возглавили прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 декабря 2022 года
Подробнее