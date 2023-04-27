top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента

ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

27 апреля 2023

Церемония пройдет в два этапа

Институт развития Интернета (ИРИ) объявил даты проведения 2-й Национальной премии интернет-контента.

В этом году церемония вручения премии будет проходить в двух частях. 18 мая в Центре «Зотов» состоится первая серия награждения, на ней будут названы победители в 17 номинациях, включая: 
— Лучший музыкальный клип;
— Лучший анимационный проект;
— Лучший вирусный контент;
— Лучший короткометражный фильм;
— Лучший подкаст;
— Лучший спецпроект интернет-СМИ;
— Лучший видеоконтент до 3-х минут;
— Лучший проект в вертикальном формате.

Затем 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой объявят лауреатов следующих номинаций:
— Лучший сериал;
— Лучший художественный фильм;
— Лучший документальный проект;
— Лучший Телеграм-канал;
— Лучший журналистский проект в интернете;
— Дебют года;
— Социальный интернет-триггер;
— Лучший музыкальный трек;
— Международный успех;
— Лучший блог.

В 2023 на соискание Премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Вызов» показывает лучший старт года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вызов» уверенно первый
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Касса четверга: «Вызов» возглавил чарт
Подробнее
CinemaCon открылся презентацией Sony Pictures
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 17 по 23 апреля
Подробнее
Официальная касса России: «Вызов» показал лучший старт с декабря 2021 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 апреля 2023 года
Подробнее
Касса России: «Вызов» возглавил отечественный прокат
Подробнее
Завершился фестиваль «Святая Анна»
Подробнее
76-й Каннский фестиваль рискует остаться без электричества
Подробнее
«Электра» Дарьи Кащеевой отобрана в программу Канн
Подробнее
«Новый сезон» объявил даты проведения в 2023 году
Подробнее
«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Яга и Книга заклинаний»
Подробнее
В 2022 году «Кинопоиск» удвоил выручку
Подробнее
В Москве пройдут Дни индийского кино
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Яга» против «Кощеев»
Подробнее
Российские кинотеатральные сети получили многомиллиардные убытки в 2022 году
Подробнее
В Москве проходит премьера фильма «Кино 3.0»
Подробнее