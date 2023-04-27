ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента

Церемония пройдет в два этапа

Институт развития Интернета (ИРИ) объявил даты проведения 2-й Национальной премии интернет-контента.

В этом году церемония вручения премии будет проходить в двух частях. 18 мая в Центре «Зотов» состоится первая серия награждения, на ней будут названы победители в 17 номинациях, включая:

— Лучший музыкальный клип;

— Лучший анимационный проект;

— Лучший вирусный контент;

— Лучший короткометражный фильм;

— Лучший подкаст;

— Лучший спецпроект интернет-СМИ;

— Лучший видеоконтент до 3-х минут;

— Лучший проект в вертикальном формате.

Затем 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой объявят лауреатов следующих номинаций:

— Лучший сериал;

— Лучший художественный фильм;

— Лучший документальный проект;

— Лучший Телеграм-канал;

— Лучший журналистский проект в интернете;

— Дебют года;

— Социальный интернет-триггер;

— Лучший музыкальный трек;

— Международный успех;

— Лучший блог.

В 2023 на соискание Премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году.