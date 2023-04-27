ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента
Церемония пройдет в два этапа
Институт развития Интернета (ИРИ) объявил даты проведения 2-й Национальной премии интернет-контента.
В этом году церемония вручения премии будет проходить в двух частях. 18 мая в Центре «Зотов» состоится первая серия награждения, на ней будут названы победители в 17 номинациях, включая:
— Лучший музыкальный клип;
— Лучший анимационный проект;
— Лучший вирусный контент;
— Лучший короткометражный фильм;
— Лучший подкаст;
— Лучший спецпроект интернет-СМИ;
— Лучший видеоконтент до 3-х минут;
— Лучший проект в вертикальном формате.
Затем 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой объявят лауреатов следующих номинаций:
— Лучший сериал;
— Лучший художественный фильм;
— Лучший документальный проект;
— Лучший Телеграм-канал;
— Лучший журналистский проект в интернете;
— Дебют года;
— Социальный интернет-триггер;
— Лучший музыкальный трек;
— Международный успех;
— Лучший блог.
В 2023 на соискание Премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году.