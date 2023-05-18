В Москве вручили II Национальную премию интернет-контента ИРИ

Первый этап награждения прошел в центре «Зотов»

АНО «Институт развития Интернета» назвала победителей II Национальной премии интернет-контента. Первый этап награждения прошел сегодня в центре «Зотов», ведущими церемонии стали Тутта Ларсен и Глеб Калюжный.

— Номинация «Делая мир лучше» — проект «ДедСад».

— Номинация «Лучший видеоконтент до 3-х минут» — социальный ролик «Это не детство, если нет семьи».

— Номинация «Лучший анимационный проект» — мультсериал «Про Миру и Гошу».

— Номинация «Лучший вирусный контент» — видеоролик «Время переезжать в Россию».

— Номинация «Лучший короткометражный фильм» — проект «Чернильное море».

— Номинация «Лучший подкаст» — «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем!».

— Номинация «Лучший спецпроект интернет-СМИ» — «Крах однополярного мира», Lenta.ru.

— Номинация «Лучший проект в вертикальном формате» — «Учитель года».

— Номинация «Лучший клип» — «Баста — Верю в тебя».

В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу «Точка науки». Призер специальной номинации «Первопроходцы» — дипфейк-сериал «ПМЖейсон». Лучшим проектом в специальной номинации «Люди дела» стал проект «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+»! В специальной номинации «Открываем Россию», учрежденной совместно с VK, побеждает Александр Мазуров — фотограф-путешественник, автор сообщества «В поисках света». В специальной номинации «Быть человеком» отмечен художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

В 2023 году награждение проходит в два этапа: 18 мая и 7 июня.