На участие в первой Национальной премии интернет-контента подано более 380 проектов

Общий призовой фонд конкурса составит 18 млн рублей

15 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная первой Национальной премии-интернет контента. В качестве спикеров выступали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, гендиректор «СТС Медиа», председатель продюсерского совета ИРИ Вячеслав Муругов, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и вице-президент по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK Андрей Димитров.

Так, стало известно, что общий призовой фонд составит 18 млн рублей. Организатором премии выступает Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегический партнер — холдинг VK.

Суммарно на конкурс было направлено 383 проекта: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы. Принимались проекты, премьера которых прошла в интернете с сентября 2020 года по декабрь 2021-го. Всего в рамках премии будут представлены 21 номинация, которые разделены на три блока: «Лучшие проекты социальной направленности», «Спецноминации», а также «Тематические номинации».

Проекты отбираются в несколько этапов: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, затем поступившие проекты рассмотрел Экспертный совет, который сформировал шорт-лист премии. Итоги конкурса в системе личных кабинетов будут подведены жюри. Финалистами станут порядка 60 проектов, они станут известны в ближайшее время. В качестве экспертного совета премии выступает конкурсный комитет ИРИ, а функции жюри выполняет продюсерский совет ИРИ под председательством Вячеслава Муругова.

Церемония награждения состоится 3 марта в концертном зале Music Media Dome.

«Мы поняли, что нужен инструмент поощрения создания социально значимого контента. Позитивный контент делать тяжело, делать популярный позитивный контент еще тяжелее. Это импакт-контент – то, что действует на нас и побуждает становиться лучше, обращать внимание на какие-то социальные явления. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии, российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства. Это дает понимание охвата – порядка 100 организаций», – рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«Премия выполняет важную функцию – подсветить ту огромную работу по созданию качественного социально значимого контента. Потому что за этим стоит большой труд. Задача продюсерского совета, который вобрал в себя лучшие продюсерские кадры индустрии, помочь Институту развития интернета в экспертизе проектов, повысить уровень их качества за счет нашей экспертной оценки», – рассказал генеральный директор «СТС Медиа» и председатель продюсерского совета ИРИ Вячеслав Муругов.