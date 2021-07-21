Институт развития интернета объявил конкурс на создание контента в 2022 году

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») объявляет о старте приема заявок на создание контента для молодежной аудитории в 2022 году.

Финансирование производства контента осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

«Прием заявок в рамках финансирования 2022 года будет проходить аналогично отбору на текущий год, то есть будет постоянным. Но обращаем внимание конкурсантов на то, что чем раньше они подадут заявку, тем быстрее могут оказаться в числе победителей и начать производство контента», — пояснил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. По его словам, ожидается, что первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, станут известны до конца нынешнего года.

«Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным», — отметил гендиректор АНО «ИРИ», подчеркнув, что этого удалось достичь благодаря практике постоянного отбора и существенному сокращению времени рассмотрения заявок. «Если в прошлом году отбор на 2021 год стартовал в начале ноября, то в этот раз мы начинаем аналогичную кампанию в конце июля», — заключил он.

В рамках подготовки к отбору проектов была переработана документация. В частности, в проекты договоров по направлению «Видеоконтент» включено положение об обязательном использовании в качестве дополнительной площадки размещения контента видеохостинг Rutube, если это применимо к проекту, то есть не влияет на модель его продвижения и не нарушает договоренности об эксклюзивной публикации на других платформах.

Также одновременно со стартом приема заявок АНО «ИРИ» перезапускает свой электронный обучающий курс для конкурсантов. Он поможет подготовить заявку, понять, соответствует ли идея проекта целям и задачам конкурса, узнать основные особенности договора и отчетности, правила составления бизнес-плана. Курс и задания фактически повторяют процесс заполнения заявки на сайте конкурса. После каждого выполненного задания конкурсанты получат обратную связь от куратора, который исправит ошибки и даст рекомендации по доработке.

В рамках финансирования контента 2021 года Институт развития интернета провел три сессии конкурсного отбора.

При поддержке ИРИ в этом году выйдет несколько сериалов, в том числе «Новенький 2», «Естественный отбор 2», «Молодые и сильные выживут 2», «Сама дура 2», «Найден_жив 2», «Ничего страшного» и другие проекты.

В качестве оператора конкурса на создание интернет-контента для молодежи АНО «ИРИ» выступает с 2020 года.

21.07.2021 Автор: Виолетта Палий