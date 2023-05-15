ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента
В списке «Нулевой пациент» и «Три кота»
АНО «Институт развития Интернета» объявила шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок. В него вошли сериалы, игровые фильмы, анимация, короткометражное кино и другие проекты. Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные.
О финалистах на пресс-конференции в ТАСС рассказали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн, журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, дизайнер Денис Симачев, поэтесса и чтец стихов Анна Егоян.
В шорт-лист попали:
Лучший сериал:
— «Стая»;
— «Елизавета»;
— «Нулевой пациент»;
Лучший художественный фильм:
— 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ;
— АМАНАТ;
— ЧЕМПИОН МИРА.
Лучший документальный проект:
— «История финансов России»;
— «Найти себя»;
— «Уроки войны с Сергеем Минаевым».
Лучший анимационный проект:
— «Про Миру и Гошу»;
— «Три кота и море приключений»;
— «Бодо Бородо».
Лучший короткометражный фильм:
— ОТЕЛЬ БРАУН;
— ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ;
— КАК ПОСЛЕДНИЙ.
Международный успех:
— «Выход»;
— «Вставай, страна!»;
— «Шоу ВиЛ».
Полный список из 66 номинантов можно посмотреть на сайте ИРИ. Победителей объявят на двух церемониях вручения наград, которые пройдут 18 мая и 7 июня.