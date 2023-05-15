ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента

В списке «Нулевой пациент» и «Три кота»

АНО «Институт развития Интернета» объявила шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок. В него вошли сериалы, игровые фильмы, анимация, короткометражное кино и другие проекты. Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные.

О финалистах на пресс-конференции в ТАСС рассказали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн, журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, дизайнер Денис Симачев, поэтесса и чтец стихов Анна Егоян.

В шорт-лист попали:



Лучший сериал:

— «Стая»;

— «Елизавета»;

— «Нулевой пациент»;

Лучший художественный фильм:

— 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ;

— АМАНАТ;

— ЧЕМПИОН МИРА.

Лучший документальный проект:

— «История финансов России»;

— «Найти себя»;

— «Уроки войны с Сергеем Минаевым».

Лучший анимационный проект:

— «Про Миру и Гошу»;

— «Три кота и море приключений»;

— «Бодо Бородо».

Лучший короткометражный фильм:

— ОТЕЛЬ БРАУН;

— ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ;

— КАК ПОСЛЕДНИЙ.

Международный успех:

— «Выход»;

— «Вставай, страна!»;

— «Шоу ВиЛ».

Полный список из 66 номинантов можно посмотреть на сайте ИРИ. Победителей объявят на двух церемониях вручения наград, которые пройдут 18 мая и 7 июня.