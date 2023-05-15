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ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

15 мая 2023

В списке «Нулевой пациент» и «Три кота»

АНО «Институт развития Интернета» объявила шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок. В него вошли сериалы, игровые фильмы, анимация, короткометражное кино и другие проекты. Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные. 

О финалистах на пресс-конференции в ТАСС рассказали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн, журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, дизайнер Денис Симачев, поэтесса и чтец стихов Анна Егоян.

В шорт-лист попали:


Лучший сериал:
— «Стая»;
— «Елизавета»;
— «Нулевой пациент»;

Лучший художественный фильм:
— 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ;
— АМАНАТ;
— ЧЕМПИОН МИРА.

Лучший документальный проект:
— «История финансов России»;
— «Найти себя»;
— «Уроки войны с Сергеем Минаевым».

Лучший анимационный проект:
— «Про Миру и Гошу»;
— «Три кота и море приключений»;
— «Бодо Бородо».

Лучший короткометражный фильм:
— ОТЕЛЬ БРАУН;
— ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ;
— КАК ПОСЛЕДНИЙ.

Международный успех:
— «Выход»;
— «Вставай, страна!»;
— «Шоу ВиЛ».

Полный список из 66 номинантов можно посмотреть на сайте ИРИ. Победителей объявят на двух церемониях вручения наград, которые пройдут 18 мая и 7 июня.

Новости Кино TV online

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