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Генеральным директором Rutube назначен Сергей Иванов

Автор: БК

11 октября 2023

Медиаменеджер займется развитием видеоплатформы и расширением ее функционала

Медиаменеджер Сергей Иванов занял пост генерального директора видеохостинга Rutube, принадлежащего «Газпром-Медиа Холдингу». Об этом сообщает пресс-служба компании.

На новой позиции Иванов займется стратегическим развитием видеоплатформы и расширением ее функционала. В частности, одной из приоритетных задач станет развитие цифровых сервисов для контента как в длинном горизонтальном, так и в коротком вертикальном форматах. Кроме того, будет идти активная работа с авторами и расширением программы мотивации.

«Для меня это большая ответственность и одновременно очень интересная задача, – отмечает медиаменеджер. – Сегодня видео сопровождает нас везде: и на больших экранах, и в смартфонах. Создателям контента важно присутствовать на разных платформах и в разных форматах. И я хочу продолжить развитие Rutube как для зрителей, так и для авторов».

До назначения Сергей Иванов занимал должность директора по стратегическому развитию приложения вертикальных видео Yappy (принадлежит ГПМХ) – отмечается, что он также продолжит работу на этой позиции.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

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