ТНТ переснимает новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все»

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Тина Канделаки

Директор ТНТ Тина Канделаки сообщила в своем Telegram-канале, что телеканал принял решение переснять часть сцен новогодней комедии ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ.

«Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен фильма для того, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», – заявила она.

Инсайдеры сообщают, что возможные пересъемки могут быть связаны с недавней вечеринкой Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, которая стала одним из главных скандалов декабря – на ней были замечены несколько участников грядущей новогодней комедии.

Пародийный ремейк комедии Леонида Гайдая ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, в котором задействованы Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Филипп Киркоров и другие, все еще запланирован к выходу в эфире ТНТ 31 декабря.

Фото: кадр из фильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ