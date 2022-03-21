top banner

IVI представил отчет по итогам 2021 года

Автор: БК

21 марта 2022

Общая выручка видеосервиса выросла на 35% год к году

Онлайн-кинотеатр IVI опубликовал отчет по финансовой и операционнй деятельности за 2021 год. Так, общая выручка компании выросла на 35% по сравнению с 2020 годом и составила 11,9 млрд рублей по МСФО. Также месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей, а совокупный объем смотрения за год составил 1,8 млрд часов. 

Порядка 78% всего объема выручки 2021 года пришлось на платную модель монетизации (включает подписную и транзакционную модели), или 9,3 млрд рублей. Прирост относительно 2020 года составил 32%, объем ежемесячной платящей аудитории вырос на 20,5% и составил 5 млн домохозяйств. 

Также за год объем валовой рекламной выручки IVI вырос до 2,7 млрд рублей, а объем прямых сделок с рекламодателями — на 47%. Смотрящая аудитория AVOD-модели выросла до 17,3 млн зрителей. 

Как отмечают в видеосервисе, размер аудитории в 2021 году вырос во многом за счет контента, входящего в линейку IVI Originals. Самый успешный проект года — сериал «Везёт», который на IVI посмотрело более 2 млн домохозяйств. Также оригинальный сериал «И снова здравствуйте!», премьера которого состоялась в феврале 2022-го, стал лидером по аудитории первых серий среди всех российских сериалов, когда-либо выходивших на IVI.

Что касается детского контента на платформе, аудитория направления IVI.Дети показала прирост на 36% год к году. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Светлана Максимченко анонсировала подготовку мер поддержки кинопроизводства и проката
Подробнее
Мейджоры приостановили продажу лицензий на новинки отечественным онлайн-кинотеатрам
Подробнее
Минкультуры отменило обеспечительные платежи при подаче заявок на поддержку производства фильмов
Подробнее
Российские видеосервисы в 2021 году потратили на производство почти в 10 раз больше, чем заработали
Подробнее
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению MGM
Подробнее
IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» представили шорт-лист питчинга анимационных проектов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Свисток» стартует с четвертой строчки
Подробнее
Российские делегации и представители госорганизаций не смогут участвовать в Берлинском кинофестивале
Подробнее
Елизавета Янковская отмечена призом SXSW за роль в фильме «Ника»
Подробнее
Paramount приостанавливает деятельность на территории России
Подробнее
Discovery Plus и HBO Max могут объединиться в единый стриминг-сервис
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 17–20 марта 2022 года
Подробнее
Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ
Подробнее
Выручка Cineworld Group за 2021 год составила $1,8 млрд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Утраченные иллюзии» обгоняют «Доктор Свисток»
Подробнее
Касса четверга: «Доктор Свисток» стал лучшей новинкой
Подробнее
Официальная касса России: бокс-офис возглавил новый фильм-концерт южнокорейской группы BTS
Подробнее