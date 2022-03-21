IVI представил отчет по итогам 2021 года

Общая выручка видеосервиса выросла на 35% год к году

Онлайн-кинотеатр IVI опубликовал отчет по финансовой и операционнй деятельности за 2021 год. Так, общая выручка компании выросла на 35% по сравнению с 2020 годом и составила 11,9 млрд рублей по МСФО. Также месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей, а совокупный объем смотрения за год составил 1,8 млрд часов.

Порядка 78% всего объема выручки 2021 года пришлось на платную модель монетизации (включает подписную и транзакционную модели), или 9,3 млрд рублей. Прирост относительно 2020 года составил 32%, объем ежемесячной платящей аудитории вырос на 20,5% и составил 5 млн домохозяйств.

Также за год объем валовой рекламной выручки IVI вырос до 2,7 млрд рублей, а объем прямых сделок с рекламодателями — на 47%. Смотрящая аудитория AVOD-модели выросла до 17,3 млн зрителей.

Как отмечают в видеосервисе, размер аудитории в 2021 году вырос во многом за счет контента, входящего в линейку IVI Originals. Самый успешный проект года — сериал «Везёт», который на IVI посмотрело более 2 млн домохозяйств. Также оригинальный сериал «И снова здравствуйте!», премьера которого состоялась в феврале 2022-го, стал лидером по аудитории первых серий среди всех российских сериалов, когда-либо выходивших на IVI.

Что касается детского контента на платформе, аудитория направления IVI.Дети показала прирост на 36% год к году.